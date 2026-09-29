¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana tras el partido ante México?

Conoce cómo sigue el calendario para la Selección Peruana tras sus dos primeros partidos en esta fecha FIFA de septiembre-octubre.

La Selección Peruana ha disputado su segundo partido amistoso de esta fecha FIFA de septiembre-octubre. El empate ante México ha dejado mejores sensaciones que en su primera presentación ante Estados Unidos. Ahora se le viene su tercer encuentro ante la Selección de Canadá.

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‘La Bicolor’ sigue con su gira por territorio norteamericano, aunque esta vez tendrá que salir de los Estados Unidos. El duelo ante Canadá se jugará en Montreal, por lo que el conjunto peruano deberá viajar a dicho país en las próximas horas.

El próximo partido de Perú en esta fecha FIFA

Tras el empate ante México, la Selección Peruana jugará ante su par de Canadá en su tercera presentación en esta fecha FIFA de septiembre-octubre. El duelo se jugará el próximo sábado 3 de octubre a las 13:00 horas (de Perú) en el Estadio Saputo de Montreal.

‘La Bicolor’ solo tiene dos antecedentes previos ante el combinado canadiense con un triunfo por lado. El primer partido fue en 2010 en un partido amistoso disputado en el BMO Field de Toronto donde los peruanos ganaron 2-0. En tanto, la segunda presentación fue en la Copa América 2024 donde el triunfo fue del combinado de la Concacaf por 1-0.

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¿Dónde ver EN VIVO Perú vs. México?

El partido entre Perú y Canadá se jugará este sábado 3 de octubre desde las 13:00 horas (de Perú). Se podrá ver EN VIVO por Bicolor+ (360 TV de Bitel), América TV y América TV GO.

Resultados y próximos partidos de Perú en la fecha FIFA de septiembre-octubre