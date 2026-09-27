Marcos López señaló al gran responsable de la goleada de Estados Unidos ante la Selección Peruana

Marcos López fue protagonista en la goleada de Estados Unidos sobre Perú. El lateral de la Selección Peruana, acusó al principal responsable.

La Selección Peruana sufrió un duro golpe tras caer goleada ante Estados Unidos en un amargo compromiso. Luego del pitazo final, Marcos López dio la cara y no dudó en señalar la jugada que cambió el rumbo de la contienda, en una charla con el canal de YouTube: Lachuquisports.

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El responsable de la goleada recibida

El lateral izquierdo analizó la estrategia inicial y explicó cómo la decisión arbitral quebró el plan táctico. Según el defensor, la sanción de una pena máxima dudosa fue determinante para el desenlace.

Marcos López fue parte del once titular de la Selección Peruana. (Foto: X).

“Más allá del resultado, el primer tiempo planteamos lo que quiso el profe y después de ese penal, que la verdad para nosotros no fue y en imágenes se vio que no fue penal, condicionó un poco el resultado y el trámite del partido”, declaró.

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La autocrítica tras el fallo arbitral

A pesar del malestar por el fallo referil, el carrilero asumió la cuota de responsabilidad que le corresponde al plantel. Remarcó que el grupo necesita mirarse hacia adentro para corregir las falencias mostradas.

“Obviamente no hay que echar toda la culpa al penal, hay que ser autocríticos y ver qué hicimos mal y en base a eso corregir”, manifestó López, agregando que deben subir el nivel como equipo.

El pedido a la hinchada para salir del momento

Asimismo, el futbolista reconoció la frustración generalizada que dejó la dura caída. “Es fútbol, obviamente nadie está contento con el resultado, ni nosotros ni los hinchas, pero hay que seguir y apoyar a esta selección que está queriendo revertir la situación”, sostuvo.

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Para concluir, el jugador de la ‘Bicolor’ hizo un llamado directo a la hinchada y al entorno del equipo. Enfatizó que para salir de este bache es indispensable el esfuerzo en la cancha y el respaldo desde la tribuna: “Para eso hay que sumar nosotros y desde afuera también”, sentenció.

DATOS CLAVE

Marcos López analizó la goleada sufrida por la Selección Peruana frente a Estados Unidos.

Un penal dudoso condicionó el resultado y el trámite del partido, afirmó el defensor.

Autocrítica y apoyo pidió el futbolista a los hinchas para revertir el mal momento.