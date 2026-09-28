Mano Menezes prepara un cambio radical en el equipo titular para enfrentar a la Selección México

Ante la Selección México, Perú quiere moldear su once titular. Mano Menezes tiene pensado a un jugador en especial para este cotejo amistoso.

La Selección Peruana ultima detalles tácticos para afrontar su próximo compromiso amistoso internacional ante el combinado de México. El estratega Mano Menezes viene evaluando diversas variantes en el esquema para consolidar su propuesta futbolística en el terreno de juego.

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Entre las principales sorpresas para este choque resalta la posible inclusión de Erick Noriega desde el arranque. El futbolista aspira a adueñarse de un puesto estelar en el equipo tras haber mostrado un gran nivel en las recientes sesiones de entrenamiento.

Erick Noriega cuando llegó a Gremio de Brasil. (Foto: X).

Las novedades tácticas para la Selección Peruana

La información fue revelada durante la transmisión en vivo de L1 MAX por las periodistas Ana Lucía Rodríguez y Talía Azcárate. Ambas comunicadoras analizaron de cerca los movimientos que viene ensayando el cuerpo técnico con miras al trascendental cotejo.

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Durante la emisión televisiva, las especialistas fueron contundentes sobre las intenciones del estratega brasileño para la alineación. “Erick podría estar el martes desde el arranque”, afirmaron al dar a conocer la variante que prepara la escuadra nacional.

El liderazgo de Erick Noriega en el campo peruano

Asimismo, en el panel deportivo destacaron las virtudes futbolísticas y el carácter que aporta el zaguero en la zona posterior. “Noriega es un líder dentro del campo”, agregaron sobre la jerarquía que viene proyectando el exjugador de Alianza Lima.

Esta cualidad resulta clave para el comando técnico, que busca refrescar la defensa con futbolistas de buen despliegue e intensidad. El defensor peruano ha demostrado que puede asumir la responsabilidad de ordenar el bloque bajo con solvencia.

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✅ EN VIVO TALÍA Y ANALÚ DESDE NEW JERSEY



"Erick podría estar el martes desde el arranque"

"Noriega es un líder dentro el campo"



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La estrecha relación entre Mano Menezes y Erick Noriega

El respaldo hacia el zaguero no es casualidad, ya que existe una relación profesional muy cercana entre ambos. La afinidad deportiva se gestó cuando el estratega asumió el mando del Gremio de Porto Alegre en el fútbol de Brasil.

Fue precisamente durante esa etapa en el cuadro de Río Grande do Sur donde el DT brasileño dirigió al futbolista y potenció sus capacidades en el terreno de juego. Esa confianza mutua reaparece ahora en la Selección Peruana para buscar la victoria frente a México.

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