Los dos jugadores señalados por Mano Menezes luego de la goleada: para mejorar frente a México

La Selección Peruana buscará corregir, los pendientes ante Estados Unidos. El amistoso con México no debería tener errores para Mano Menezes.

La Selección Peruana atraviesa días de profunda reflexión y trabajo táctico tras el duro golpe sufrido en territorio norteamericano. El comando técnico liderado por Mano Menezes busca pasar la página rápidamente y enfocarse en los ajustes requeridos para el próximo desafío.

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El primer amistoso de la gira dejó al descubierto diversas falencias colectivas que deben corregirse de manera inmediata para evitar nuevos tropiezos. La prioridad del estratega brasileño es afianzar la solidez defensiva y mejorar la intensidad en cada una de las líneas del equipo.

Mano Menezes dándole indicaciones a Oliver Sonne. (Photo by Rich Storry/Getty Images)

Ajustes tácticos en la zona defensiva peruana

Durante las últimas sesiones de entrenamiento en Estados Unidos, la atención estuvo totalmente volcada hacia la zona defensiva y los repliegues rápidos. El cuerpo técnico analizó detalladamente los errores cometidos para implementar soluciones tácticas en el campo de juego.

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Las periodistas Ana Lucía Rodríguez y Talía Azcárate informaron desde la cobertura en Estados Unidos para L1 MAX sobre lo que sucedió en la interna del plantel patrio. Según precisaron las enviadas especiales, el entrenador hizo un firme hincapié en el trabajo realizado por los sectores laterales.

La exigencia directa para Oliver Sonne y Marcos López

Los dos futbolistas señalados para realizar un trabajo diferenciado y enfocado en corregir su posicionamiento fueron Oliver Sonne y Marcos López. Ambos jugadores recibieron directivas precisas sobre la proyección ofensiva y la marca en el uno contra uno por las bandas.

Mano Menezes fue claro con el grupo al mencionar que deben trabajar mucho más para alcanzar el nivel competitivo que muestran otras selecciones de la región. La exigencia física y táctica se mantendrá al máximo nivel durante todos los días previos al siguiente compromiso.

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"Indicaciones por los costados a Sonne y a López, Mano mencionó que deben trabajar mucho para alcanzar el nivel de otras selecciones"



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El objetivo frente a la Selección México

El enfrentamiento ante la Selección de México se presenta como el escenario ideal para medir la capacidad de reacción del equipo y evaluar las correcciones implementadas. El estratega no quiere dar margen a nuevas equivocaciones en la zona posterior ni regalar espacios en la mitad de la cancha.

La Bicolor saldrá al campo con la obligación de mostrar una imagen renovada y con un planteamiento mucho más ordenado desde el silbatazo inicial. La respuesta de los jugadores en la cancha determinará si los ajustes realizados en los entrenamientos rinden los frutos esperados.

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