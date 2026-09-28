Mano Menezes, entrenador de la Selección Peruana, habló en conferencia de prensa en la previa al amistoso ante México. Elogió a Gilberto Mora, la figura del 'Tri' de 17 años.

Mano Menezes habló en conferencia de prensa en la previa del amistoso entre la Selección Peruana y su par de México este martes. El entrenador brasileño habló sobre su propio equipo, pero también se detuvo en una de las grandes figuras que tiene ‘El Tri’, Gilberto Mora, de sólo 17 años.

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Perú viene de perder ante Estados Unidos por 4-1 en un amistoso disputado en Orlando, Florida. La intención de Mano Menezes es mejorar la imagen que dejó la selección blanquirroja en el primer amistoso de la fecha FIFA de septiembre-octubre. Sin embargo, no la tendrá fácil ante México, de buen último Mundial.

Para este partido, el seleccionador de ‘La Bicolor’ buscará cortar los circuitos de juego mexicanos y, para ello, pondrá especial atención en la figura de Gilberto Mora. En la conferencia de prensa, previa al duelo de preparación, lo elogió y dijo que vio lo que puede hacer en el campo de juego en vivo y en directo.

“Yo estuve en la inauguración del Mundial cuando México jugó contra Sudáfrica y vi con cuidado cómo su entrenador, Javier Aguirre, lo colocó desde inicio. Para una inauguración es difícil, pero Gilberto Mora está demostrando que es un gran talento del futbol mexicano“, lo elogió.

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Perú tiene muy presente el talento de Gil Mora; Mano Menezes, DT de la Selección Inca le echó flores a la joya mexicana y dijo: "Vamos a dividir la cancha con él con todo cuidado para impedir que en este juego sobresalga de los demás" pic.twitter.com/b1Rfep2HoX — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) September 28, 2026

Y siguió: “Lo seguimos con placer porque es difícil que en el futbol aparezcan nuevos jugadores de esa calidad, y aparecen. Entonces, vamos a compartir la cancha mañana con él y lo haremos con todo el cuidado para que no sobresalga ante los demás”.

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Lo que Mano Menezes buscará mejorar en Perú tras la derrota ante Estados Unidos

Mano Menezes buscará mejorar la imagen que dio Perú en la fea derrota por 4-1 ante Estados Unidos. Precisamente, uno de los puntos que tiene que trabajar para este partido ante México está en el mediocampo. Es que en el amistoso anterior, la cancha le “quedó muy amplia” y eso perjudicó al equipo.

“Eso perjudica la característica de algunos futbolistas, que deben dar una contribución ofensiva para nuestro equipo; y que, por el hecho de quedar sobrecargados con la parte defensiva, tal vez no lograron aportarle eso como pueden a los jugadores de arriba“, opinó el entrenador brasileño de 64 años.

Resultados y próximos partidos de Perú en la fecha FIFA de septiembre-octubre

Estados Unidos 4-1 Perú | 26 de septiembre | Inter&Co Stadium

México vs. Perú | 29 de septiembre a las 20:00 horas | Sports Illustrated Stadium

Canadá vs. Perú | 3 de octubre a las 13:00 horas | Estadio Saputo, Montreal

Perú vs. Colombia | 6 de octubre a las 18:45 horas | Nu Stadium, Miami

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