El escándalo en Alianza Lima por la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña también generó incomodidad en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Los tres futbolistas han sido habituales en la Selección Peruana, por lo que para Mano Menezes ha sido un caso del cual ha tenido que sentar posición. El Director General de Fútbol, Jean Ferrari, habló al respecto.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron acusados de abuso sexual por una mujer argentina de 22 años en un hecho ocurrido en Montevideo, Uruguay. Todo habría sucedido durante la pretemporada de Alianza Lima en dicha ciudad el pasado 22 de enero. El caso mantiene abierta su investigación, pero los tres futbolistas ya fueron separados del club y se espera por sus respectivas desvinculaciones.

Mientras el caso avanza, desde el lado de la Selección Peruana ya han comentado sobre los pasos a seguir con estos tres futbolistas. Jean Ferrari, en diálogo con el programa Fútbol Como Cancha de RPP trató este tema y habló sobre la postura que tiene el entrenador Mano Menezes sobre ello.

La postura de Mano Menezes con el caso Alianza Lima contra Zambrano, Trauco y Peña

Jean Ferrari reconoció que el caso Alianza Lima por la denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña es una problemática recurrente no sólo en Perú sino en toda Sudamérica. También explicó que es un tema donde el nuevo entrenador de la Selección Peruana, Mano Menezes, tendrá la última palabra.

“Lo hemos conversado, como parte de una charla acerca de la problemática en el fútbol peruano. El tema de la indisciplina en general es algo que no solamente pasa en el Perú, sino también pasa en todos los países de Sudamérica y en algunos cuantos de Europa. Es un tema con el que tienes que lidiar continuamente, lamentablemente”, empezó diciendo el exadministrador de Universitario de Deportes.

Para Mano Menezes, según palabras de Ferrari, es necesario tener toda la información necesaria antes de tomar algún tipo de decisión. “Lo primero que tiene que saber es conocer el tema directamente de las personas involucradas, porque todo lo que se puede decir desde afuera, pueden ser especulaciones, exageraciones o cosas reales. Entonces, él prefiere hablarlo directamente con las personas, y partir de ahí, sacar conclusiones”, aseguró.

De esta manera, el caso en Alianza Lima por la denuncia contra los tres seleccionados nacionales, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, está en análisis por parte de la FPF con vistas al futuro de la Selección Peruana.

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

¿Dónde jugarán Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña?

Al ser separados del plantel profesional de Alianza Lima, ambos futbolistas deberán pensar en un futuro lejos de este club si es que quieren volver a jugar. En el caso particular de Sergio Peña, se evalúa una posible salida al fútbol de Turquía.

En tanto, Carlos Zambrano y Miguel Trauco podrían rescindir sus respectivos contratos en los próximos días y serían agentes libres. Por lo cual, podrán negociar con cualquier club que los quieran.

