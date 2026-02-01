En Argentina revelan que la Policía hizo allanamiento clave en el caso por abuso contra Zambrano, Trauco y Peña

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron denunciados por una joven argentina de 22 años por presunto abuso sexual durante la pretemporada de Alianza Lima en Uruguay.

Bajo ese contexto, la policía de Argentina tomó la decisión de inviar investigaciones adicionales en la vivienda de la supuesta amiga de la denunciante como parte del proceso legal.

Policía allanó vivienda de la amiga de la denunciante

El periodista Javier Díaz señaló en su cuenta de Twitter que las autoridades argentinas realizaron un allanamiento en la vivienda de la amiga que denunció a Zambrano, Trauco y Peña por un presunto abuso.

“Causa de abuso. Por orden de la Justicia uruguaya, la Policía de la Ciudad allanó la casa de la amiga del jugador Zambrano de Alianza Lima. Incautaron un teléfono y una computadora. Esta joven viajó a Uruguay con la víctima. La investigación no se detiene”, escribió el mencionado comunicador.

De acuerdo con lo señalado por el comunicador, el operativo policial se llevó a cabo por disposición de la justicia uruguaya. Esta diligencia permitió a las autoridades incautar un teléfono móvil y una computadora, equipos que serán sometidos a análisis como parte de la investigación.

La posible condena que podrían sufrir los acusados

El abogado de la denunciante brindó declaraciones al medio ‘Exitosa Noticias’, en las que explicó el marco legal que rige este tipo de delitos en Uruguay. Según indicó, el Código Penal del país contempla una pena considerable para los casos de abuso sexual.

“Acá el código uruguayo habla de un máximo de 12 años para un hecho”, señaló el letrado, dejando en claro que se trata de la sanción más alta prevista por la legislación uruguaya para este tipo de delitos. No obstante, precisó que esta condena no se aplica de manera automática ni uniforme para todos los involucrados.

