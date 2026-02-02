Es tendencia:
La postura de Hernán Barcos sobre el Caso Alianza Lima por la denuncia de abuso contra Zambrano, Trauco y Peña

El delantero argentino rompió su silencio y se refirió a lo sucedido en Uruguay. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

Hernán Barcos se refirió a denuncia contra 3 jugadores de Alianza Lima.
© Captura TeledeportesHernán Barcos se refirió a denuncia contra 3 jugadores de Alianza Lima.

Hernán Barcos se refirió al complejo momento que atraviesa Alianza Lima luego de la denuncia por un presunto abuso sexual que involucra a tres futbolistas del plantel y fue contundente al marcar la postura que adoptó frente a la situación.

En un primer momento, el ‘Pirata’ aclaró que no está en condiciones de profundizar sobre el tema, ya que no formó parte de esa concentración y desconoce las versiones de los jugadores involucrados.

“Sí es un duro momento, por eso obviamente no voy a declaraciones porque no tengo conocimiento, no estuve ahí ni nada y no hablaré al respecto“, expresó en conversación con ‘Teledeportes’.

¿Qué dijo sobre los hinchas de Alianza Lima que piden su regreso?

Además, el delantero argentino fue consultado por los comentarios de algunos hinchas de Alianza Lima que aseguran que “siempre tuvo razón”, aunque aclaró que ese tipo de interpretaciones no le corresponden ni le competen.

“Muchas cosas no me corresponden y otras cosas es que estoy en otro presente y tengo que respetar eso”, señaló.

De todos modos, el ‘9’ reconoció que aún conserva contacto con algunos empleados del club ‘blanquiazul’ y con futbolistas que hoy continúan siendo parte del plantel.

Su postura sobre el Caso Alianza Lima

Por último, Hernán Barcos aclaró que, debido a la situación actual, ha optado por no referirse a Alianza Lima, buscando mantener respeto tanto hacia los hinchas como hacia la institución.

Son momentos difíciles, pero no voy a hablar de Alianza Lima hoy. Primero porque me debo a FC Cajamarca y segundo porque están pasando una situación difícil, así que por respeto al hincha e institución, prefiero no dar declaraciones de Alianza”, sentenció.

DATOS CLAVES

  • Hernán Barcos evitó declarar sobre la denuncia de abuso sexual por no estar presente en Uruguay.
  • El delantero argentino aclaró que actualmente se debe a su nuevo club, el FC Cajamarca.
  • El ‘Pirata’ mantiene contacto con empleados y futbolistas que aún forman parte del plantel de Alianza Lima.
