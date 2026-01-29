Es tendencia:
La fuerte respuesta del hincha de Perú tras el fichaje de Mano Menezes: “Mientras no juegue…”

Por fin se hizo oficial al nuevo entrenador de la Selección Peruana y las redes se prendieron en comentarios al DT Mano Menezes.

Por Aldo Cadillo

Mano Menezes, nuevo técnico de Perú.
© Producción Bolavip.Mano Menezes, nuevo técnico de Perú.

El hincha peruano no ocultó su molestia y escepticismo tras la presentación oficial de Mano Menezes como nuevo entrenador de la Selección Peruana, una decisión que generó debate inmediato en redes sociales por el perfil ultra defensivo que históricamente ha caracterizado al técnico brasileño.

Si bien existe un sector que apuesta por darle un voto de confianza, muchos fanáticos recordaron experiencias recientes poco satisfactorias y dejaron frases como: “Mientras no juegue con línea de 3, le doy el beneficio de la duda”, evidenciando que el sistema táctico será uno de los puntos más observados desde su primer partido.

Otros hinchas fueron más duros y lo compararon directamente con la última etapa de Juan Reynoso, utilizando una etiqueta que rápidamente se viralizó: “El Reynoso brazuca”, en clara alusión a un estilo conservador, con poca propuesta ofensiva y priorizando el orden defensivo.

Sin embargo, también hubo mensajes más equilibrados, con parte de la afición entendiendo el contexto complicado que vive la Blanquirroja y apostando por el apoyo: “Como sea, todo el éxito para él y obviamente para el equipo”, reflejando que, pese a las dudas, el deseo de que le vaya bien sigue intacto.

La reacción del hincha de Perú tras el fichaje de Mano Menezes

El historial de Mano Menezes genera sensaciones encontradas, ya que fue técnico de Brasil durante 69 partidos y logró buenos números, pero su estilo pragmático no encaja del todo con la expectativa del hincha peruano, que exige una selección más protagonista y competitiva.

Perú hizo oficial a Mano Menezes y el DT confirmó el primer gran desafío

Perú hizo oficial a Mano Menezes y el DT confirmó el primer gran desafío

Aun así, el sueño no se apaga y varios cerraron con un mensaje de esperanza: “Vamos por otro mundial más”, dejando claro que, más allá del nombre del entrenador, el objetivo principal sigue siendo volver a clasificar a una Copa del Mundo.

Imagen
Mano Menezes es el nuevo técnico de la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

¿Qué títulos ganó Mano Menezes?

El técnico Mano Menezes tiene varios títulos como 3 veces campeón del Gaúcho, 2 del Mineiro y 1 Paulistao. Además de acumular 2 Serie B y 3 Copa Brasil.

¿Qué edad tiene Mano Menezes?

Mano Menezes tiene 63 años, es técnico brasileño. Como jugador estuvo en Fluminense y como entrenador dirigió a clubes como Gremio, Corinthians, Flameno, Cruzeiro, Palmeiras, Internacional y Fluminense.

Datos claves

  • Mano Menezes fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de la Selección Peruana.
  • El técnico brasileño dirigió previamente a la selección de Brasil durante 69 partidos oficiales.
  • La afición comparó su estilo táctico con el sistema defensivo de Juan Reynoso.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
