Jean Ferrari explicó el plan de Mano Menezes en la Selección Peruana: “Tiene mapeados a bastantes…”

La era de Mano Menezes ha comenzado en la Selección Peruana, el entrenador ya está trabajando pensando en conseguir resultados con el equipo patrio. Por esa razón, se le ve trabajando no solo en su escritorio, sino que también desde la cancha. En donde comienza a observar jugadores que podría pensar llevar a sus primeros amistosos en Europa.

En este caso, el entrenador ha comenzado su periplo a diferentes estadios nacionales. Por lo que Jean Ferrari explicó cual es el plan del entrenador brasileño para poder ver a los mejores talentos. Con la intensión de poder armar un equipo equilibrado, que le permita conseguir tener una buena base para trabajar con miras al Mundial 2030.

“Mano Menezes tiene mapeados a bastantes jugadores de varios equipos, por eso quiere ver los partidos in situ. Quiere observar en vivo y en directo comportamientos, rendimientos, recorridos y técnica; en fin, toda la calidad que ellos evalúan para tener una nómina acorde a lo que están viendo”, comenzó diciendo el Director General de Fútbol de la FPF a L1 Max.

De igual forma, se conoció un poco más de los colosos que visitará el DT brasileño. “Hoy (sábado) estaremos acá en el Callao y mañana (domingo) en el Monumental. Para la próxima semana, la planificación contempla visitar algunos clubes; primero cerraremos las visitas en Lima y luego, conforme se acomode el clima, visitaremos las provincias”, agregó.

Mano Menezes en el Miguel Grau:

¿Cuándo se dará la lista de convocados?

Es importante precisar que esta será la primera convocatoria que haga el entrenador de la Selección Peruana. El brasileño por esa razón está observando a los jugadores que más le parece interesante, para poder comenzar con su proyecto. Por lo que se esperaría que en cualquier momento pueda dar la lista. Eso sí, no hay una fecha específica para poder conocerse los llamados.

Pero si tenemos en cuenta que el cuadro patrio juega a final de mes y que tienen que hacer un importante viaje. Todo indica que la lista de convocados debe salir en la segunda semana de marzo. De seguir el patrón de anteriores entrenadores, los convocados deberían ser presentados el día 15 de marzo con el último juego que se dispute en la Liga 1.

¿Contra quién jugará la Selección Peruana?

En este caso, la Selección Peruana tendrá dos encuentro amistosos en Europa. El primero de ellos será en Francia, el cuadro elegido para tener como rival es Senegal el día sábado 28 de marzo. Por otro lado, el segundo juego se dará en el país de España ante Honduras, choque se estará llevando a cabo el martes 31 del mismo mes.

Amistosos de Perú (Foto: FPF).

