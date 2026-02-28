André Carrillo reconoció charla con Mano Menezes y cómo lo ven en Brasil: “En mi club me han hablado de él”

André Carrillo, jugador de Corinthians de Brasil y una de las figuras de la Selección Peruana, habló sobre el nuevo director técnico Mano Menezes. En una reciente entrevista, reconoció que tuvo alguna charla con el entrenador hace algún tiempo, comentó qué ven de él en Brasil y cómo jugará la ‘Bicolor’ pensando en las próximas Eliminatorias para el Mundial 2030.

La Selección Peruana ya cuenta en el país con Mano Menezes, quien evaluará algunos nombres propios pensando en su primera lista de convocados. ‘La Bicolor’ debe jugar ante Senegal y Honduras en la fecha FIFA de marzo. Esos serán los primeros partidos del entrenador brasileño tras su arribo en enero pasado.

Con vistas a estos partidos, uno de los nombres que se imponen para ser convocado es André Carrillo, figura del Corinthians, con el que ya ganó tres títulos (Campeonato Paulista 2025, Copa de Brasil 2025 y Supercopa de Brasil 2026). En una entrevista con Full Deporte, ‘La Culebra’ habló sobre su conocimiento de Mano Menezes.

“Ha sido una muy buena gestión de la directiva traer a un entrenador con el nombre y la experiencia que tiene. Tuve la oportunidad de conocerlo en Arabia Saudita. Pasó un tiempo en Al Nassr y recuerdo que un amigo brasileño que juega en ese club me invitó a un almuerzo en el que estaba el entrenador. Ahí pude conversar un poco con él. Fuimos rivales en Arabia”, contó.

Mano Menezes, en su paso por Al Nassr, junto al jugador Ali Al Hassan (Getty Images).

Menezes dirigió a Al Nassr entre abril y setiembre de 2021, momento en que Carrillo era una de las figuras del clásico rival, Al Hilal. Por eso, fueron rivales en Arabia Saudita. Más allá de ello, tiene ciertas referencias del nuevo seleccionador de Perú, ya que juega en el fútbol brasileño.

“Aquí en Brasil también es muy reconocido. Todo el mundo conoce el nivel que maneja y su profesionalismo. En mi club me han hablado de él y de sus asistentes técnicos, quienes son personas muy capacitadas y que van a aportar mucho al país“, sostuvo.

De todas maneras, a pesar del conocimiento que pueda tener sobre Menezes por sus referencias en Brasil, lo cierto es que ‘La Culebra’ tiene cierta incertidumbre respecto a los métodos del nuevo entrenador de su selección. Confía en que pueda ser un transmisor de confianza para ‘La Bicolor’ de cara al próximo proceso mundialista para 2030.

André Carrillo, jugando para la Selección Peruana (Getty Images).

“Te soy sincero, no tengo la menor idea. No lo tengo claro. Nunca entrené con él, no conozco su metodología, el tipo de juego ni el sistema al que está habituado. Pero creo que va a ser un equipo muy competitivo, un equipo que intentará jugar de igual a igual contra todos. Es un entrenador que transmite mucha confianza a sus jugadores. Eso es lo que puedo decir por ahora”, comentó.

André Carrillo bromeó sobre jugar en la altura con Perú

Uno de los temas que genera debate alrededor de la Selección Peruana es su posible localía en ciudades de altura como Cusco o Arequipa. Mano Menezes dijo que se analizará si conviene jugar en estas sedes o no. Por su parte, André Carrillo bromeó al respecto, pero dejó firme su postura.

“Si va a ser en la altitud, que no me convoquen, que yo no aguanto“, dijo, en primera instancia, y entre risas en la misma entrevista. “Ventaja no sacaría, al menos en lo personal. Probablemente los jugadores que están habituados a jugar ahí sí la tienen. Pero hoy en día creo que eso no influye mucho. Bolivia probablemente saca ventaja, pero en Ecuador, que también tiene altura, ya se puede competir”, analizó.

