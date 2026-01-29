El técnico brasileño Mano Menezes ya es oficialmente el nuevo entrenador de la Selección Peruana y, apenas firmó su contrato, realizó su primer pedido formal a la Federación Peruana de Fútbol, marcando desde el inicio su forma de trabajo y el perfil del proyecto que busca liderar rumbo a las Eliminatorias.

Publicidad

Publicidad

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Mano Menezes solicitó la inclusión de un asistente técnico peruano dentro de su comando técnico, una decisión que apunta a tener un mayor conocimiento del medio local y a facilitar la adaptación al entorno del fútbol peruano.

Un detalle importante es que el profesional elegido no trabaja actualmente en la FPF, lo que abre la puerta a que sea un técnico con experiencia en clubes o incluso con pasado en la Selección, pero que hoy se encuentre fuera de la estructura federativa.

Esta solicitud ha sido bien vista dentro de la Federación, ya que permitiría una mejor conexión entre el cuerpo técnico extranjero y la realidad de los jugadores que compiten en la Liga 1, además de fortalecer el seguimiento de talentos locales.

Publicidad

Publicidad

Mano Menezes, nuevo entrenador de Perú. (Foto: FPP)

El plan de Mano Menezes con la Selección Peruana

En cuanto a su agenda inmediata, Mano Menezes regresará a Brasil este viernes 30 de enero, donde resolverá asuntos personales y profesionales, pero ya tiene programado su retorno a Perú a mediados de febrero para iniciar formalmente su etapa de trabajo en campo.

ver también La fuerte respuesta del hincha de Perú tras el fichaje de Mano Menezes: “Mientras no juegue…”

En esa segunda visita al país, el técnico brasileño comenzará con las visitas a clubes y a jugadores que militan en el extranjero, con el objetivo de armar una radiografía completa del universo de futbolistas disponibles y definir la base de su primera convocatoria al mando de la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

DT Mano Menezes es el nuevo entrenador de Perú. (Foto: FPF)

¿Qué títulos ganó Mano Menezes?

El técnico Mano Menezes tiene varios títulos como 2 veces campeón del Gaúcho, 2 del Mineiro y 1 Paulistao. Además de acumular 2 Serie B y 3 Copa Brasil.

¿Qué edad tiene Mano Menezes?

Mano Menezes tiene 63 años, es técnico brasileño. Como jugador estuvo en Fluminense y como entrenador dirigió a clubes como Gremio, Corinthians, Flameno, Cruzeiro, Palmeiras, Internacional y Fluminense.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Mano Menezes firmó oficialmente como nuevo entrenador de la Selección Peruana de fútbol.

El técnico solicitó incluir un asistente peruano externo a la estructura de la FPF.

Menezes viajará a Brasil este 30 de enero y retornará a Perú en febrero.

Publicidad