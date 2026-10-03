Las posibles alineaciones para el amistoso Canadá vs. Perú: formaciones, cambios y bajas

Mano Menezes y Jesse Marsch ya tendrían todo definido en sus alineaciones. Canadá y Perú se enfrentan en Montreal este sábado.

Las selecciones de Canadá y Perú se enfrentan este sábado 3 de octubre desde las 13:00 horas peruana en el Saputo Stadium de Montreal. Los entrenadores Jesse Marsch y Mano Menezes, respectivamente, tendrían todo definido en sus alineaciones titulares para este partido amistoso.

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Ambos combinados nacionales buscan la mejor forma física, pensando en sus respectivos objetivos a futuro. En el caso de los canadienses, se preparan para los cuartos de final de la Concacaf Nations League, que jugarán el próximo año. En tanto, los peruanos deben mejorar para tener oportunidades de clasificación en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030.

Por lo tanto, ambas selecciones tendrían sus alineaciones definidas para este partido con algunas particularidades. Jesse Marsch no haría cambios con respecto al equipo que ganó hace 7 días ante Chile por 1-0, mientras que Mano Menezes sí haría un par de variantes con respecto a los que empataron 1-1 ante México el pasado martes.

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Posible alineación de Canadá

Si Jesse Marsh no hace modificaciones, se sostiene el sistema 4-4-2 con doble centrodelantero por el frente de ataque. Así, los posibles titulares de Canadá serían:

Arquero: Dayne St. Clair

Defensas: Niko Sigur, Luc De Fougerolles, Ralph Priso, Richie Laryea

Volantes: Tajon Buchanan, Mathieu Choinière, Nathan-Dylan Saliba, Jacob Shaffelburg

Delanteros: Jonathan David, Cyle Larin

Posible alineación de Perú

En Perú, Oliver Sonne, Jairo Concha y Gianluca Lapadula se perfilan como titulares reemplazando a Marco Huamán, Oslimg Mora y Adrián Ugarriza, con respecto a los que arrancaron ante México. Por lo tanto, el once titular de ‘La Bicolor’ tendría a:

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Arquero: Pedro Gallese

Defensas: Oliver Sonne , Erick Noriega , Renzo Garcés , Marcos López

, , , Volantes: Wilder Cartagena , Jairo Concha , Yoshimar Yotún

, , Delanteros: Piero Magallanes, Jairo Vélez, Gianluca Lapadula

¿A qué hora se juega Canadá vs. Perú?

Canadá vs. Perú, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este sábado 3 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

11:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 12:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 13:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 14:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 15:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 20:00 | España

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¿Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Perú?

El partido amistoso entre la Selección Peruana y Canada, que se disputa en el Saputo Stadium de Montreal, cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas en cada país: