Dónde ver EN VIVO India vs. Brasil: hora, canales de TV y streaming online

Brasil cierra su gira internacional por Asia este sábado con su tercer partido amistoso ante la India. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles del duelo.

La selección de Brasil visita Calcuta para enfrentar en un partido amistoso internacional a su par de la India. Se trata de un duelo correspondiente a la fecha FIFA de septiembre que se juega este sábado 3 de octubre desde las 19:30 horas local (11:00 A.M. de Brasil y 9:00 A.M. de Perú) en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan.

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La ‘Verdeamarela’ viene de disputar dos duelos amistosos ante Australia en esta ventana internacional FIFA. El primer duelo fue empate 1-1 con el gol agónico de Rayan, mientras que la segunda presentación fue triunfo brasileño por 4-2 por los tantos de Vinícius Júnior, Bruno Guimarães, Raphinha y Vanderson. Así, el seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti busca cerrar esta serie de duelos invicto.

El rival brasileño es la India, apodados ‘Los Tigres Azules’. El combinado dirigido por Khalid Jamil disputó un duelo amistoso en esta fecha FIFA, el cual terminó en empate. Fue 1-1 ante Panamá donde Ryan Williams fue el autor del tanto indio. Para este seleccionado, será la primera vez que enfrente al pentacampeón mundial.

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¿Dónde ver EN VIVO India vs. Brasil?

El partido amistoso entre la India y Brasil, que se disputa en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, en Calcuta, cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas en cada país:

Brasil: SporTV , Globo y Globoplay

, y India: Sony LIV , SONY TEN 2 , SONY TEN 3 , SONY TEN 4 y JioTV

, , , y España: Movistar Liga de Campeones, Vamos y Movistar+

No hay transmisión de TV o streaming online confirmada del partido para el resto de Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Estados Unidos.

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¿A qué hora se juega India vs. Brasil?

India vs. Brasil, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este sábado 3 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

7:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 8:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 9:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 10:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 11:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 16:00 | España

| España 19:30 | India

DATOS CLAVE

Brasil enfrenta a India este sábado 3 de octubre en un amistoso en Calcuta.

enfrenta a India este en un amistoso en Calcuta. La selección de Brasil , dirigida por Carlo Ancelotti , busca cerrar sus amistosos invicta.

, dirigida por , busca cerrar sus amistosos invicta. SporTV, Globo y Globoplay transmitirán en vivo el encuentro en Brasil.