A qué hora y dónde ver EN VIVO Canadá vs. Perú: canales de TV y streaming online

La Selección Peruana disputa su tercer amistoso de esta fecha FIFA. Este sábado visita a Canadá en Montreal. Conoce detalles, horarios, opciones de transmisión y más.

La Selección Peruana disputa su tercer partido amistoso de esta fecha FIFA de septiembre-octubre. Este sábado 3 de octubre visita el Saputo Stadium de Montreal para enfrentar a su par de Canadá. El partido comienza desde las 13:00 horas de Perú (14:00 horas local) y se puede ver por América TV, América tvGO y TV360 (Bicolor+ Premium).

Publicidad

‘La Bicolor’ continúa con su gira por territorio norteamericano. En esta ocasión, sale de los Estados Unidos para jugar en Canadá ante el seleccionado local. Anteriormente, sufrió una dura goleada ante los Estados Unidos por 4-1 en Orlando, mientras que en su último partido mejoró la imagen y empató 1-1 ante México en New Jersey.

Mano Menezes, entrenador del seleccionado peruano, sigue probando futbolistas para ampliar las opciones y variantes a mediano y largo plazo. En el último partido, tal como dijo en conferencia de prensa, las actuaciones de futbolistas como Piero Magallanes, Oslimg Mora y Marco Huamán fueron buenas, lo que le dan posibilidades de estar en las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

Publicidad

🎙️Mano Menezes: “El proceso continua y estoy muy feliz porque encontramos 3 jugadores importantes para que jueguen las Eliminatorias con Perú".#L1Radio #LaBicolor



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T pic.twitter.com/v9puBqaIpg — L1MAX (@L1MAX_) September 30, 2026

El rival es la Selección de Canadá, un oponente con muchos jugadores con presente en el fútbol europeo y que viene de hacer un buen Mundial 2026. Llegó hasta instancia de octavos de final donde sufrió un contundente 3-0 a manos de Marruecos. Ahora, busca seguir por el buen camino para repetir esa buena actuación mundialista.

El combinado dirigido por Jesse Marsch ya disputó un partido amistoso en esta fecha FIFA. El pasado sábado 26 de septiembre, en Toronto, venció 1-0 a Chile con gol de Jonathan David. Por lo cual, ante Perú, jugará su segundo duelo de preparación y le quedará el encuentro ante Estados Unidos el próximo martes 6 de octubre en Minnesota.

Publicidad

¿A qué hora se juega Canadá vs. Perú?

Canadá vs. Perú, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este sábado 3 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

11:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 12:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 13:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 14:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 15:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 20:00 | España

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Perú?

El partido amistoso entre la Selección Peruana y Canada, que se disputa en el Saputo Stadium de Montreal, cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas en cada país:

Perú: América TV , América tvGO y TV360

, y Canadá: TSN4 , TSN5 , RDS , RDS App y OneSoccer

, , , y Estados Unidos: Fanatiz y Triller TV+

y España: Triller TV+

Resto del mundo: Triller TV+

DATOS CLAVE

Perú enfrenta a Canadá este sábado 3 de octubre en el Saputo Stadium.

este sábado 3 de octubre en el Saputo Stadium. Canadá vs. Perú inicia a las 13:00 horas por América TV y tvGO.

inicia a las 13:00 horas por América TV y tvGO. La Selección Peruana llega tras empatar 1-1 ante México en Estados Unidos.