Mano Menezes empezó a planificar los amistosos internacionales de Perú ante Haití y España, así que las novedades en la nómina ya dan mucho qué hablar.

El proceso de Mano Menezes al mando de la Selección Peruana seguirá teniendo nuevos retos y se vienen dos amistosos internacionales en el mes de junio. Los rivales de turno serán Haití y España, así que desde ahora se van conociendo algunas decisiones muy importantes desde el comando técnico respecto a protagonistas que serían parte de la próxima convocatoria.

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Fuente: Getty Images.

Estamos hablando de que Piero Quispe y Matías Córdoba serán parte de la nómina de Mano Menezes para los encuentros frente a Haití y España. Si bien todavía faltan algunas semanas para conocer la lista oficial y que se están mandando las cartas de reserva a los distintos clubes de los jugadores peruanos, se ha filtrado que por el momento veremos a un par de novedades.

“Este fin de mes hay convocatoria de la Selección Peruana para los partidos ante Haití en Miami y España en Puebla. Me decían que es probable que hayan novedades en el arco y el nombre de Matías Córdoba va a terminar entrando sí o sí en la convocatoria. El regreso de Piero Quispe también en la volante y más novedades en el ataque”; informó Gustavo Peralta en ‘Hablemos de MAX‘.

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"Este fin de mes habrá convocatoria de la Bicolor, novedades en el arco será Matías Córdova y el regreso de Piero Quispe"



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Frente a este escenario es que podemos entender algunas cuestiones. Piero Quispe regresaría a la Selección Peruana luego de varios meses y teniendo su debut en el proceso de Mano Menezes, mientras que Matías Córdoba disfrutaría de su primera convocatoria en un equipo de todos que requiere de una renovación en todas las líneas pensando en el camino rumbo al Mundial 2030.

Fecha y horarios confirmados de los próximos amistosos de la Selección Peruana

La Selección Peruana se alista para nuevos amistosos internacionales en el proceso liderado técnicamente por Mano Menezes. El primero será frente a Haití el viernes 5 de junio a las 19:00 horas en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos y luego se jugará frente a España el lunes 8 de junio a las 21:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

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Es importante tener en cuenta que el equipo de todos no sabe lo que es conseguir una victoria en esta nueva era de Mano Menezes. En el mes de marzo se perdió 2-0 frente a Senegal en el Stade de France de París y luego se empató 2-2 ante Honduras en el Estadio Municipal de Butarque de Madrid. Veremos qué nos deparan estos nuevos partidos que se vienen en junio.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Mano Menezes convocará a Piero Quispe y Matías Córdoba para los amistosos de junio.

convocará a y para los amistosos de junio. La Selección Peruana enfrentará a Haití el 5 de junio en Miami.

enfrentará a Haití el en Miami. España será el rival de Perú el 8 de junio en Puebla.