Se confirmó la lista de convocados de Perú para la fecha FIFA de septiembre-octubre. Hay varios jugadores elegidos de los clubes grandes.

Mano Menezes dio a conocer la lista de jugadores convocados de la Selección Peruana para los partidos amistosos de la fecha FIFA de septiembre-octubre. Hay varios jugadores del fútbol local que forman parte de la convocatoria, pero destacan los futbolistas de los tres grandes: Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal.

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La Selección Peruana debe jugar cuatro partidos amistosos en la fecha FIFA de septiembre-octubre: enfrentará en Norteamérica a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Para ello, Mano Menezes convocó 26 jugadores para dichos partidos.

La convocatoria completa de la Selección Peruana (X @SeleccionPeru).

¿Quiénes son los jugadores de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal convocados a la Selección Peruana?

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La gran mayoría de los convocados son del fútbol local. El equipo que más aporta a ‘La Bicolor’ es Universitario con cinco jugadores. Le sigue Alianza Lima con tres futbolistas. Luego, Sporting Cristal tiene dos convocados. A continuación, el detalle de los llamados:

UNIVERSITARIO

Diego Romero

César Inga

Jairo Concha

Álex Valera

Gianluca Lapadula

ALIANZA LIMA

Marco Huamán

Renzo Garcés

Jairo Vélez

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SPORTING CRISTAL

Miguel Araujo

Yoshimar Yotún

Así como Sporting Cristal, hay otros clubes como Comerciantes Unidos y FBC Melgar que tienen dos convocados. En tanto, Sport Huancayo y Sport Boys son otros equipos que aportan un jugador:

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Matías Zegarra (FBC Melgar)

Jhonny Vidales (FBC Melgar)

Oslimg Mora (Sport Boys)

Piero Magallanes (Sport Huancayo)

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Los amistosos que disputará Perú en la fecha FIFA de septiembre-octubre

Fecha Rival Sede / Ciudad Sábado 26 de Septiembre Estados Unidos Orlando, Estados Unidos Martes 29 de Septiembre México New Jersey, Estados Unidos Sábado 3 de Octubre Canadá Montreal, Canadá Martes 6 de Octubre Colombia Miami, Estados Unidos

DATOS CLAVE