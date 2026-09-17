Mano Menezes dio a conocer la lista de jugadores convocados de la Selección Peruana para los partidos amistosos de la fecha FIFA de septiembre-octubre. Hay varios jugadores del fútbol local que forman parte de la convocatoria, pero destacan los futbolistas de los tres grandes: Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal.
La Selección Peruana debe jugar cuatro partidos amistosos en la fecha FIFA de septiembre-octubre: enfrentará en Norteamérica a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Para ello, Mano Menezes convocó 26 jugadores para dichos partidos.
La convocatoria completa de la Selección Peruana (X @SeleccionPeru).
¿Quiénes son los jugadores de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal convocados a la Selección Peruana?
La gran mayoría de los convocados son del fútbol local. El equipo que más aporta a ‘La Bicolor’ es Universitario con cinco jugadores. Le sigue Alianza Lima con tres futbolistas. Luego, Sporting Cristal tiene dos convocados. A continuación, el detalle de los llamados:
UNIVERSITARIO
- Diego Romero
- César Inga
- Jairo Concha
- Álex Valera
- Gianluca Lapadula
ALIANZA LIMA
- Marco Huamán
- Renzo Garcés
- Jairo Vélez
SPORTING CRISTAL
- Miguel Araujo
- Yoshimar Yotún
Así como Sporting Cristal, hay otros clubes como Comerciantes Unidos y FBC Melgar que tienen dos convocados. En tanto, Sport Huancayo y Sport Boys son otros equipos que aportan un jugador:
- Matías Córdova (Comerciantes Unidos)
- Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)
- Matías Zegarra (FBC Melgar)
- Jhonny Vidales (FBC Melgar)
- Oslimg Mora (Sport Boys)
- Piero Magallanes (Sport Huancayo)
Los amistosos que disputará Perú en la fecha FIFA de septiembre-octubre
|Fecha
|Rival
|Sede / Ciudad
|Sábado 26 de Septiembre
|Estados Unidos
|Orlando, Estados Unidos
|Martes 29 de Septiembre
|México
|New Jersey, Estados Unidos
|Sábado 3 de Octubre
|Canadá
|Montreal, Canadá
|Martes 6 de Octubre
|Colombia
|Miami, Estados Unidos
DATOS CLAVE
- Mano Menezes citó a 26 futbolistas para la gira de la Selección Peruana.
- Universitario es el club que más aporta con cinco jugadores convocados.
- Los cuatro amistosos se jugarán entre el 26 de septiembre y 6 de octubre.