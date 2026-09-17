Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Selección Peruana

Los jugadores de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal convocados a la Selección Peruana

Se confirmó la lista de convocados de Perú para la fecha FIFA de septiembre-octubre. Hay varios jugadores elegidos de los clubes grandes.

Jairo Concha, Renzo Garcés y Yoshimar Yotún, entre los jugadores convocados a la Selección Peruana.
© Getty Images - Liga 1 Te ApuestoJairo Concha, Renzo Garcés y Yoshimar Yotún, entre los jugadores convocados a la Selección Peruana.

Mano Menezes dio a conocer la lista de jugadores convocados de la Selección Peruana para los partidos amistosos de la fecha FIFA de septiembre-octubre. Hay varios jugadores del fútbol local que forman parte de la convocatoria, pero destacan los futbolistas de los tres grandes: Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal.

La Selección Peruana debe jugar cuatro partidos amistosos en la fecha FIFA de septiembre-octubre: enfrentará en Norteamérica a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Para ello, Mano Menezes convocó 26 jugadores para dichos partidos.

+ Seguinos en
Imagen

La convocatoria completa de la Selección Peruana (X @SeleccionPeru).

¿Quiénes son los jugadores de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal convocados a la Selección Peruana?

La gran mayoría de los convocados son del fútbol local. El equipo que más aporta a ‘La Bicolor’ es Universitario con cinco jugadores. Le sigue Alianza Lima con tres futbolistas. Luego, Sporting Cristal tiene dos convocados. A continuación, el detalle de los llamados:

UNIVERSITARIO

  • Diego Romero
  • César Inga
  • Jairo Concha
  • Álex Valera
  • Gianluca Lapadula
Ver también

Jean Ferrari confirmó los rivales que Perú llevará a la altura rumbo al Mundial 2030

ALIANZA LIMA

  • Marco Huamán
  • Renzo Garcés
  • Jairo Vélez

SPORTING CRISTAL

  • Miguel Araujo
  • Yoshimar Yotún

Así como Sporting Cristal, hay otros clubes como Comerciantes Unidos y FBC Melgar que tienen dos convocados. En tanto, Sport Huancayo y Sport Boys son otros equipos que aportan un jugador:

  • Matías Córdova (Comerciantes Unidos)
  • Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)
  • Matías Zegarra (FBC Melgar)
  • Jhonny Vidales (FBC Melgar)
  • Oslimg Mora (Sport Boys)
  • Piero Magallanes (Sport Huancayo)

Los amistosos que disputará Perú en la fecha FIFA de septiembre-octubre

FechaRivalSede / Ciudad
Sábado 26 de SeptiembreEstados UnidosOrlando, Estados Unidos
Martes 29 de SeptiembreMéxicoNew Jersey, Estados Unidos
Sábado 3 de OctubreCanadáMontreal, Canadá
Martes 6 de OctubreColombiaMiami, Estados Unidos

DATOS CLAVE

  • Mano Menezes citó a 26 futbolistas para la gira de la Selección Peruana.
  • Universitario es el club que más aporta con cinco jugadores convocados.
  • Los cuatro amistosos se jugarán entre el 26 de septiembre y 6 de octubre.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones