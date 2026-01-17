Le dicen el nuevo Fabio Gruber, nació en Europa y aceptaría jugar por la Selección Peruana

La Selección Peruana en estos momentos tiene una gran cantidad de alternativas en el fútbol europeo. Esto gracias a varios jugadores con doble nacionalidad que podrían vestir la camiseta ‘Bicolor’. En este caso, apareció un jugador que puede estar como un central de gran nivel y porte. Algo parecido a Fabio Gruber, lo cual lo pone como una opción más que interesante.

Su nombre es Ivann Strohbach, es un jugador que nació en Lancy, Suiza. Tiene actualmente 25 años de edad y si bien juega en la segunda división de su país de origen. Es un futbolista con una gran performance dentro del terreno de juego. Algo que destaca en él es su estatura, hablamos de un futbolista de 1,92 metros que tranquilamente podría destacar en el fútbol peruano.

Según se pudo conocer por el periodista César Mosquera, este jugador estaría dispuesto a jugar por la Selección Peruana. Hay que mencionar que él obtiene la nacionalidad patria gracias a su madre. Así que podría ser una alternativa para el próximo entrenador. Teniendo un universo más amplio de jugadores, no solo centrarse en la Liga 1 en donde está la mayoría de centrales jugando en este momento.

Esta es una oportunidad ideal para la Selección Peruana de poder seguir aumentando el número de jugadores en Europa. Su performance dentro del terreno de juego es muy buena. Siendo bastante bueno para el juego aéreo, así como también para poder detener a sus rivales con gran precisión. Le sumaría mucho al cuadro patrio alguien de sus características. Aparte de ser parte de una buena renovación en el plantel.

Ivann Strohbach un central con recorrido

Este futbolista ha tenido un recorrido bastante importante, incluso ha sido seleccionado nacional en Suiza. Eso sí, hay que precisar que no estuvo en ningún equipo mayor, pero si pasó por varias categorías menores. Tenemos que mencionar que calificó en el equipo Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 18. Con lo cual, desde joven demostró un buen nivel.

Eso sí, ha venido jugando últimamente en el ascenso del fútbol de Suiza. Actualmente está en el cuadro de Etoile Carouge, conjunto al cual llegó esta temporada recientemente. Pero anteriormente estuvo en el Stade Nyonnais en donde venía siendo uno de los titulares indiscutibles. En este último conjunto permaneció desde el 2021 hasta el 2025.

Ivann Strohbach (Foto: SFL).

Esta temporada hay que decir que le costó ganarse el puesto como titular. Pero que luego de mucho batallar lo consiguió. Llega un total de 10 juegos disputados, no ha hecho goles ni asistencias, pero si tiene 930 minutos en cancha. Si bien ha estado jugando como central, en algunos partidos también lo ha hecho como lateral por la derecha.

Datos Claves

Ivann Strohbach , central de 1,92 metros , podría jugar por la Selección Peruana por ascendencia materna.

, central de , podría jugar por la por ascendencia materna. Actualmente milita en el Etoile Carouge de Suiza y suma 930 minutos en 10 partidos .

de Suiza y suma en . Representó a Suiza en categorías menores (Sub 15 a Sub 18) y jugó en Stade Nyonnais.

