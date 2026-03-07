Fabio Gruber se lesionó y activa las alarmas en la Selección Peruana: “Sufrió una pequeña…”

La Selección Peruana va a tener dos encuentros amistosos este mes, por lo que se espera que sus mejores hombres estén al 100%. En este caso, las alarmas se han prendido por Fabio Gruber, el defensor nacional salió lesionado en su último compromiso. Lo cual podría ser la primera gran baja para el conjunto de Mano Menezes para esta fecha doble de marzo.

El último partido del Nurenberg por la Bundesliga 2 terminó en derrota por 0-1 ante el Fortuna. En este duelo, el defensor peruano no tuvo mucha fortuna que digamos y terminó por salir lesionado a los tan solo 7 minutos del compromiso. En su lugar ingresó el defensor Styopa Mkrtchyan que fue el que disputó lo que restó de este sufrido encuentro.

Fabio Gruber en la Selección Peruana (Foto: Selección Peruana).

¿Fabio Gruber se perderá los partidos con Perú?

Con un importante lesionado, la gran pregunta que muchos se hacen si es que va a poder estar en la lista de Menezes. Pues recordemos que no queda mucho tiempo para los partidos de Perú, los cuales serán a final de marzo y si el central no está al 100%, lo más probable es que no termine siendo llamado. Siendo un duro golpe, ya que no podrá estar junto a la ‘Bicolor’.

Miroslav Klose, DT del Núrenberg en conferencia de prensa habló sobre esta lesión. “Solo dijo que sufrió una pequeña contractura muscular. No quería correr riesgos, por eso levantó la mano y luego se retiró. Ahora tenemos que esperar los resultados de las pruebas para ver qué revelan”, explicó el máximo goleador en los mundiales.

Esta podría ser una buena noticia para la Selección Peruana si se confirma que no es algo de importancia. Pero habrá que esperar a los resultados finales para poder saber al 100% lo que tiene este importante defensor. El cual debería ser uno de los que sea tomado en cuenta pensando en el futuro del cuadro patrio con el famoso recambio generacional.

¿Cuándo juega la Selección Peruana?

A final de este mes se vienen un total de 2 encuentros amistosos que se afrontarán en Europa. El primero de ellos será ante Senegal, este partido se disputará el próximo sábado 28 de marzo desde las 11:00 horas de Perú en el estadio Stade de France en Francia.

Después, la Selección Peruana pasará a hacer un breve viaja a tierras españolas. Acá se medirá ante la Selección de Honduras, la cual será el día 31 de marzo desde las 13:00 horas de Perú. Este choque se disputará en el Estadio Municipal de Butarque en Madrid.

Datos Claves

Fabio Gruber salió lesionado a los 7 minutos del partido entre Nurenberg y Fortuna.

salió lesionado a los del partido entre Nurenberg y Fortuna. El DT Miroslav Klose informó que el defensa sufrió una pequeña contractura muscular .

informó que el defensa sufrió una . Perú enfrentará a Senegal el 28 de marzo y a Honduras el 31 de marzo.

