Fabio Gruber se vistió de 10 y dio su primera asistencia del año con el Nurnberg

Fabio Gruber se encuentra por el momento en una pequeña pretemporada debido al parón que hay en el fútbol alemán. Es por eso que viene jugando encuentros amistosos con la camiseta del Nurnberg, en esta oportunidad logró destacar en un buen partido como titular y capitán. Dejando en claro que no es pura casualidad que esté jugando en un equipo de la Segunda División de Alemania.

En esta oportunidad su equipo se enfrentó al Grasshopper de Suiza, al cual no tuvieron ningún problema en derrotar por 5-1. En donde el peruano fue considerado como uno de los iniciales por el técnico Miroslav Klose, que lo tiene muy bien valorado en su equipo. Ya que lo ve como un referente pese a su juventud, pues tiene 23 años de edad en estos momentos.

Con respecto a su asistencia, Gruber demuestra que es un jugador que no solo sabe con el juego aéreo, sino también con el balón en los pies. Primero suelta el esférico y se mueve para generar espacio, después recibe y levanta la cabeza para sacar un pase largo, terminando por habilidad al delantero Ali Zoma, que aprovecha esta gran oportunidad para marcar libre.

Fabio Gruber el futuro de la Selección Peruana

Lo que queda en claro es que Fabio Gruber tranquilamente es el futuro de la Selección Peruana, un jugador que puede lograr mucho con el cuadro patrio. Sin duda alguna deja en claro que es un defensa diferente y que jugando afuera podría terminar hasta siendo titular. Todos los centrales que hoy son convocados están en Perú, por lo que acá tiene una pequeña ventaja el nacido en Alemania.

Gustavo Álvarez será el nuevo entrenador patrio, así que va a tener a un jugador de un gran nivel como para que pueda usar. Habrá que ver si desde un comienzo lo tiene en cuenta o si es que piensa en otros, pues la competencia para los centrales por el momento es bien cerrada. Habiendo pocos nuevos talentos en ese lugar.

Fabio Gruber en la Selección Peruana (Foto: Selección Peruana).

Por ahora, Gruber solo tiene un partido como titular en la Selección Peruana, fue ante Chile en el amistoso en Rusia. Ese día Manuel Barreto le dio la oportunidad de arrancar y si bien se perdió, demostró buenas cualidades. Lo que si es cierto, que todavía tiene que aprender más sobre sus compañeros, todavía es nuevo y se notó ahí que no había todavía una buena sinergia.

