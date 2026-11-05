Los nuevos jugadores convocados por Mano Menezes a la Selección Peruana para el partido ante Bolivia

Mano Menezes dio a conocer la lista de convocados de la Selección Peruana para la fecha FIFA de noviembre, donde jugará ante Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima. Hay algunas novedades importantes entre los nombres elegidos por el entrenador brasileño.
Más allá de algunas ausencias de peso, Mano Menezes sorprendió con el llamado a nuevos futbolistas para el ciclo que lidera en la Selección Peruana. Por lo menos, hay cuatro nombres nuevos entre los convocados para la próxima fecha FIFA. El entrenador busca probar nuevas caras para seguir delineando el plantel de ‘La Bicolor’ de cara a futuro.
¿Quiénes son los nuevos jugadores convocados por Mano Menezes?
Hay cuatro caras nuevas en la lista de convocados que presentó el profesor Mano Menezes para enfrentar a Bolivia. Tres de ellos son mediocampistas, una posición que el entrenador quiere seguir probando, y un delantero en buen momento. Estos son los nombres:
- Andy Polo (32 años)
- Erinson Ramírez (28 años)
- Francesco Andrealli (19 años)
- Luis Iberico (28 años)
Andy Polo regresa a la Selección Peruana tras más de un año sin ser convocado. Su última vez fue en julio de 2025 por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Luis Iberico es otro que vuelve a ‘La Bicolor’, aunque lleva casi cuatro años sin ser llamado, ya que su último partido fue en noviembre de 2022, casualmente en un amistoso ante Bolivia, disputado en Arequipa.
En tanto, debut absoluto en el seleccionado blanquirrojo para Erinson Ramírez, de buen momento con Juan Pablo II College, y Francesco Andrealli, uno de los jóvenes de mayor proyección, que juega en el equipo Primavera del Como.
Lista de convocados de la Selección Peruana
- ARQUEROS: Pedro Gallese (Deportivo Cali/COL), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos)
- DEFENSAS: Alfonso Barco (Rijeka/CRO), Erick Noriega (Gremio/BRA), Fabio Grüber (FSV Mainz 05/ALE), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (FC Copenhague/DIN), Matías Lazo (FBC Melgar), Matías Zegarra (FBC Melgar)
- MEDIOCAMPISTAS: Andy Polo (Universitario), Erinson Ramírez (Juan Pablo II), Francesco Andrealli (Como 1907/ITA), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU Quito/ECU), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Wilder Cartagena (Orlando City SC/USA), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).
- DELANTEROS: Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva/ISR), Bassco Soyer (Gil Vicente/POR), Gianluca Lapadula (Universitario), Jhonny Vidales (FBC Melgar), Luis Iberico (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Piero Magallanes (Sport Huancayo)
DATOS CLAVE
- Mano Menezes convocó a la Selección Peruana para jugar ante Bolivia en Lima.
- Cuatro nuevos jugadores fueron llamados, incluyendo a Erinson Ramírez y Francesco Andrealli.
- Andy Polo y Luis Iberico regresan a la selección tras varios años sin ser convocados.