La FPF informó los detalles del amistoso entre Perú y Panamá en el Inca Garcilaso de la Vega. Será el último partido del seleccionado blanquirrojo en este 2026.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó de manera oficial el último partido amistoso que tendrá la Selección Peruana en este 2026. Se anunció el duelo ante Panamá en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. Finalmente, ‘La Bicolor’ tendrá un duelo en la altura como parte de su preparación para las próximas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030.

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La Selección Peruana viene de ganarle 2-0 a Bolivia en un amistoso disputado en el Estadio Alejandro Villanueva. Ese fue el único partido que jugó en la última fecha FIFA de noviembre. Este duelo ante Panamá será por fuera de las ventanas internacionales, por lo que los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas.

De todas maneras, se espera que para este encuentro, Mano Menezes pruebe jugadores con experiencia en la altura y que no necesariamente hayan tenido alguna oportunidad en la Bicolor. A su vez, con la finalización de la Liga 1 2026, los jugadores quedan liberados y podrán estar sin inconvenientes.

A su vez, este es el primer partido en una ciudad de gran altura para el seleccionado blanquirrojo de Mano Menezes. La intención es que pueda ganar ritmo en este recinto, ya que el plan es jugar en la altura ante determinados rivales para las Eliminatorias.

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¿Cuándo juegan Perú vs. Panamá? Día y horario

Según lo anunciado por la FPF, el partido amistoso entre la Selección Peruana y su par de Panamá se jugará el miércoles 9 de diciembre en el Inca Garcilaso de la Vega en Cusco. El horario de inicio de este juego está estipulado para las 18:00 horas local. A continuación, los horarios en cada país:

3:00 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 5:00 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 6:00 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 7:00 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 8:00 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 12:00 A.M. | España (jueves 10 de diciembre)

🤍𝗖𝘂𝘀𝗰𝗼 𝘀𝗲 𝗽𝗶𝗻𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗿𝗼𝗷𝗼 𝘆 𝗯𝗹𝗮𝗻𝗰𝗼 ❤️



La pasión por #LaBicolor 🇵🇪 se vive en la Ciudad Imperial, donde nuestra selección enfrentará a Panamá 🇵🇦 en un nuevo amistoso internacional. #VolvamosACreer pic.twitter.com/LUwe79GZDR — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 20, 2026

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¿Dónde ver EN VIVO Perú vs. Panamá?

El partido amistoso entre Perú y Panamá contará con transmisión en vivo y en directo de la plataforma Bicolor+ Premium. En tanto, se podrá ver por TV abierto por América TV (canal 4) en todo el país y por la plataforma de streaming América TVGO.

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