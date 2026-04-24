Entorno de Diego Romero explota en contra del manejo de Javier Rabanal en Universitario: “Preso de tus propias palabras”

Si bien Javier Rabanal no es más entrenador de Universitario de Deportes y el equipo viene encontrando un nuevo aire con el interinato de Jorge Araujo, todavía hay cuestiones que se siguen criticando. Sucede que el proceso del español no habría sido tan claro como parecía en cuanto al trato con los jugadores, por lo que el entorno de Diego Romero reaccionó en contra de ello.

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Fuente: Universitario.

Resulta que Germán Alemanno, representante de Diego Romero y exfutbolista argentino que defendió la camiseta de Universitario de Deportes, publicó un singular mensaje a través de las redes sociales que para todos los conocedores del medio local fue dirigido a Javier Rabanal. Sin pelos en la lengua, aseguró que las decisiones del pasado reciente no fueron sinceras como muchos pensaban.

“En el fútbol hay una sola cosa que jamás puedes hacer: mentirle a un jugador. No importa si eres entrenador, dirigente o representante… todo se sabe. Y cuando se sabe, queda preso de tus propias palabras. Ahí empieza tu cuenta regresiva”; fue la publicación que compartió Germán Alemanno en su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual entendemos un enorme malestar hacia Javier Rabanal.

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Fuente: @germanalemanno

¿La relación entre Javier Rabanal y Diego Romero no fue buena en Universitario?

Diego Romero empezó de titular la temporada 2026 y con el pasar de las jornadas empezó a perder espacio en las planificaciones estelares de Javier Rabanal. Si bien las actuaciones de Miguel Vargas también fueron muy buenas cuando tuvo su oportunidad, se habla de que el estratega español no necesariamente respetaba lo que conversaba en la interna con ciertos jugadores.

De acuerdo a una reciente revelación por parte del comunicador deportivo Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol‘, hemos podido conocer que justamente Javier Rabanal no manejó bien el tema de la presunta rotación de los arqueros en la ‘U’. Es así que desde el entorno de Diego Romero sabían de la situación y por ello es que Germán Alemanno reaccionó con un potente mensaje.

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Día, hora y canal del próximo partido de Universitario en el Torneo Apertura 2026

En el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Atlético el próximo domingo 26 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas de L1 MAX y L1 Play, además que en Bolavip Perú disfrutarás de todas las incidencias gracias clásico al minuto a minuto.

DATOS CLAVES

Germán Alemanno , representante de Diego Romero , publicó un mensaje crítico contra la gestión de Javier Rabanal .

, representante de , publicó un mensaje crítico contra la gestión de . El portero Diego Romero perdió la titularidad en Universitario frente al guardameta Miguel Vargas .

perdió la titularidad en frente al guardameta . El periodista Gustavo Peralta reveló un mal manejo en la rotación de arqueros durante el proceso anterior.