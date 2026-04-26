¿Inicia Vargas o Romero en el arco? Las alineaciones para Universitario vs. Alianza Atlético

Universitario y Alianza Atlético se enfrentan este domingo 26 de abril en el partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. Ambos equipos se enfrentan en el Estadio Monumental U Marathon con la mira puesta también en sus respectivos compromisos entre semana por las Copas Libertadores y Sudamericana. ¿Cómo van a alinear sus equipos?
La ‘U’ continúa bajo la conducción de Jorge ‘Coco’ Araujo como entrenador interino. Mientras se evalúa quién será el próximo director técnico, que reemplace definitivamente a Javier Rabanal, el equipo ‘crema’ no tiene margen de error si quiere seguir en la pelea por el título del Torneo Apertura.
𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📋— Universitario (@Universitario) April 26, 2026
Estos son nuestros convocados para enfrentar a @alianzasullana_ por la fecha 12 del Apertura 2026.#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/LuPMkNAfQZ
Sin embargo, tampoco deja de lado la Copa Libertadores. Precisamente, se le viene el duelo más importante ante Nacional de Uruguay en el Coloso de Ate. Por eso, guardaría algunos nombres propios ante el conjunto de Sullana, pensando en este encuentro.
Por su parte, el equipo de Federico Urciuoli también tiene compromiso entre semana. Debe jugar por Copa Sudamericana ante Macará, un partido clave para seguir con chances de clasificación a las próximas instancias. Por eso, también se perfila para guardar algunos futbolistas para ese duelo.
La alineación titular de Universitario
- Diego Romero o Miguel Vargas
- Aldo Corzo
- Williams Riveros
- Anderson Santamaría
- Andy Polo
- César Inga
- Jesús Castillo
- Horacio Calcaterra
- Jairo Concha
- Edison Flores
- Álex Valera
- DT: Jorge ‘Coco’ Araujo
La alineación titular de Alianza Atlético
- Daniel Prieto
- Erick Perleche
- Williams Guzmán
- José Luján
- Anthony Gordillo
- Hernán Lupu
- Germán Díaz
- Jimmy Pérez
- Cristian Penilla
- Jorge del Castillo
- Valentín Robaldo
- DT: Federico Urciuoli
¿A qué hora se juega Universitario vs. Alianza Atlético?
Universitario vs. Alianza Atlético de Sullana, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, se juega este domingo 26 de abril desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental U Marathon.
¿Qué canal transmite Universitario vs. Alianza Atlético?
El partido de Universitario y Alianza Atlético de este domingo cuenta con transmisión en vivo de L1MAX en TV y de la plataforma L1 Play.
Datos claves
- Universitario y Alianza Atlético juegan este 26 de abril a las 18:00 horas.
- Jorge Araujo dirige de forma interina a Universitario en el Estadio Monumental.
- La señal de L1MAX transmite el partido por la fecha 12 del Apertura.