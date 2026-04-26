¿Inicia Vargas o Romero en el arco? Las alineaciones para Universitario vs. Alianza Atlético

Universitario y Alianza Atlético se enfrentan este domingo 26 de abril en el partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. Ambos equipos se enfrentan en el Estadio Monumental U Marathon con la mira puesta también en sus respectivos compromisos entre semana por las Copas Libertadores y Sudamericana. ¿Cómo van a alinear sus equipos?

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La ‘U’ continúa bajo la conducción de Jorge ‘Coco’ Araujo como entrenador interino. Mientras se evalúa quién será el próximo director técnico, que reemplace definitivamente a Javier Rabanal, el equipo ‘crema’ no tiene margen de error si quiere seguir en la pelea por el título del Torneo Apertura.

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Estos son nuestros convocados para enfrentar a @alianzasullana_ por la fecha 12 del Apertura 2026.#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/LuPMkNAfQZ — Universitario (@Universitario) April 26, 2026

Sin embargo, tampoco deja de lado la Copa Libertadores. Precisamente, se le viene el duelo más importante ante Nacional de Uruguay en el Coloso de Ate. Por eso, guardaría algunos nombres propios ante el conjunto de Sullana, pensando en este encuentro.

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Por su parte, el equipo de Federico Urciuoli también tiene compromiso entre semana. Debe jugar por Copa Sudamericana ante Macará, un partido clave para seguir con chances de clasificación a las próximas instancias. Por eso, también se perfila para guardar algunos futbolistas para ese duelo.

La alineación titular de Universitario

Diego Romero o Miguel Vargas

Aldo Corzo

Williams Riveros

Anderson Santamaría

Andy Polo

César Inga

Jesús Castillo

Horacio Calcaterra

Jairo Concha

Edison Flores

Álex Valera

DT: Jorge ‘Coco’ Araujo

La alineación titular de Alianza Atlético

Daniel Prieto

Erick Perleche

Williams Guzmán

José Luján

Anthony Gordillo

Hernán Lupu

Germán Díaz

Jimmy Pérez

Cristian Penilla

Jorge del Castillo

Valentín Robaldo

DT: Federico Urciuoli

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¿A qué hora se juega Universitario vs. Alianza Atlético?

Universitario vs. Alianza Atlético de Sullana, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, se juega este domingo 26 de abril desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental U Marathon.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Alianza Atlético?

El partido de Universitario y Alianza Atlético de este domingo cuenta con transmisión en vivo de L1MAX en TV y de la plataforma L1 Play.

Datos claves

Universitario y Alianza Atlético juegan este 26 de abril a las 18:00 horas.

juegan este 26 de abril a las 18:00 horas. Jorge Araujo dirige de forma interina a Universitario en el Estadio Monumental.

dirige de forma interina a Universitario en el Estadio Monumental. La señal de L1MAX transmite el partido por la fecha 12 del Apertura.