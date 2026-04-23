Javier Rabanal no continúa en Universitario, pero se llevó una crítica poderosa desde la interna

El ciclo de Javier Rabanal en Universitario de Deportes llegó a su fin tras una racha de resultados negativos que forzaron su salida del banquillo crema. La noticia no solo sacudió el aspecto deportivo, sino que encendió las redes sociales con declaraciones cruzadas desde el entorno de los jugadores.

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La inestabilidad en los resultados fue el detonante principal para que la directiva merengue tomara la decisión de cambiar el rumbo técnico del equipo. Sin embargo, lo que parecía una salida meramente estadística se tornó personal con la aparición de figuras externas al club.

El dardo de Germán Alemanno

A las pocas horas de confirmarse el despido, Germán Alemanno, representante del portero Diego Romero, publicó un mensaje contundente que sacudió el entorno de Ate. El agente fue enfático al señalar que “en el fútbol hay una sola cosa que jamás podés hacer… Mentirle a un jugador”.

Este mensaje se interpreta como una denuncia directa hacia la gestión humana de Rabanal, sugiriendo que hubo promesas incumplidas respecto a la titularidad en el arco. La crítica deja entrever que la relación entre el técnico saliente y ciertos referentes del plantel estaba profundamente desgastada.

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El futuro del arco crema

Con la partida de Rabanal, se abre una nueva oportunidad para que Diego Romero recupere el terreno perdido frente a Miguel Vargas. La gestión anterior había relegado a Romero al banco de suplentes, una decisión que ahora queda bajo la lupa tras las palabras de su representante.

El próximo entrenador de Universitario tendrá la tarea de reconstruir la confianza en el vestuario y gestionar la competencia interna con transparencia. La “cuenta regresiva” de la que habló Alemanno parece haber terminado para Rabanal, pero apenas comienza para la reconstrucción del equipo.

Germán Alemanno cuestionó las formas de Javier Rabanal. (Foto: X).

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