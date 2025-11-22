Gremio no hace caso a la sanción de FIFA y busca un futbolista que perjudicará a Erick Noriega

Tras su participación con la Selección Peruana en la fecha FIFA de noviembre en Rusia, Erick Noriega ya está a disposición con Gremio para lo que será la parte final de la temporada en el Brasileirao. Sin embargo, no recibió buenas noticias a su regreso debido a una sanción de la FIFA y a un interés por un futbolista que podría pelearle un puesto.

Publicidad

Publicidad

Durante el partido entre Perú y Chile, donde Erick Noriega disputó el segundo tiempo, la FIFA le impuso una sanción a Gremio de Porto Alegre por una deuda. Por lo tanto, no puede realizar fichajes ni inscribir futbolistas, pero eso no quita que esté mirando atentamente el mercado y busque un mediocampista, que ya supo estar en el club.

La deuda del ‘Tricolor’ sería por unos 150 mil euros, según informó Globo Esporte. Se trataría de un dinero que reclamó River Plate de Uruguay por la cesión del delantero Matías Arezo a Peñarol. Los problemas financieros del club brasileño complicaron este pago. Por eso, desde el conjunto uruguayo hicieron el reclamo a la FIFA y, por eso, la sanción.

Publicidad

Publicidad

Gremio piensa en un mediocampista

Gremio confía en pagar esa deuda en los próximos días para levantar la sanción de FIFA y, así, poder fichar e inscribir nuevos futbolistas en las próximas ventanas de transferencias. Una vez que esto ocurra, irá al mercado en busca de nuevos jugadores, ya pensando en la temporada 2026.

Uno de los nombres que ya empieza a ver con buenos ojos es un viejo conocido. Se trata del mediocampista de corte defensivo, Walace, quien está en Cruzeiro, pero supo ser parte de las juveniles del ‘Tricolor’. Según Esportes GZH, el entrenador Mano Menezes busca un futbolista de buena contextura física en la posición (Walace mide 1,88 metros) y ve con buenos ojos al jugador.

ver también ‘Puma’ Carranza pide no volver a convocar a Erick Noriega a la Selección Peruana: “Algunos juegan en Brasil y no dan la talla”

En Cruzeiro no goza de los suficientes minutos, por lo que un movimiento a final de temporada es posible con el exfutbolista de Hamburgo y Hannover 96. Tiene contrato hasta diciembre de 2028 y, seguramente, el equipo de Belo Horizonte buscará recuperar los 8 millones de euros que le pagó al Udinese por la compra de su pase a mitad de 2024.

Publicidad

Publicidad

Erick Noriega perdería terreno en el mediocampo

El interés de Gremio por un mediocampista de corte defensivo, independientemente de si contratan a Walace o a otro nombre, perjudica la posibilidad de que Erick Noriega pueda jugar en dicha posición. Mano Menezes lo ha utilizado sólo defensor central, más allá que también puede hacerlo de mediocampista ancla.

Mano Menezes, DT de Gremio de Porto Alegre (Getty Images).

Noriega ha destacado como mediocampista central en Alianza Lima y es la posición en la que juega en la Selección Peruana. Así, que no pueda ser un habitual en dicho puesto con su equipo puede atentar contra los intereses de ‘La Bicolor’. Por lo cual, deberá seguir jugando como zaguero central.

Publicidad

Publicidad

De todas maneras, el entrenador de Gremio tiene en buena consideración al ‘Samurái’, ya que, desde su llegada, sólo no jugó ante Ceará en su primera convocatoria (fue suplente) y, desde entonces, estuvo en 13 partidos (1,114 minutos) del Brasileirao hasta su reciente ausencia con Vasco da Gama.

DATOS CLAVES