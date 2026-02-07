La reacción de Christian Cueva al saber que Mano Menezes podría convocarlo a la Selección Peruana

Ahora que Mano Menezes asumió la dirección técnica de la Selección Peruana, no hay duda alguna de que las ilusiones podrían empezar a renovarse en los hinchas. Quienes también se podrían sumar a dicho escenario son los propios jugadores al saber que tienen una nueva oportunidad para estar en Videna y este sería el caso de Christian Cueva que le dejó un mensaje al estratega brasileño.

Sabiendo de sus condiciones y de que hoy en día es el ’10’ de Juan Pablo II, Christian Cueva fue abordado por la prensa deportiva local el día de hoy cuando llegaba junto al plantel norteño a la ciudad de Cusco para una nueva jornada del Torneo Apertura 2026. La chance de volver a la Selección Peruana fue parte de las consultas y el volante no dudó en mostrar mucha sinceridad al respecto.

Fuente: Juan Pablo II.

“Desearle siempre lo mejor al profesor Mano Menezes“; fue lo primero que declaró Christian Cueva para las cámaras de ‘Jax Latin Media‘ sobre lo que le genera el arribo del estratega brasileño a la Selección Peruana. Además, cuando le mencionaron que podría ser tomado en cuenta en futuras convocatorias, el volante manifestó lo siguiente: “Agradecer su consideración”.

¿Realmente existen posibilidades de que Christian Cueva pueda volver a la Selección Peruana?

Con 34 años de edad, Christian Cueva vive una nueva etapa en el fútbol defendiendo la camiseta de Juan Pablo II. Si bien recién empezó el campeonato, tiene la enorme posibilidad de recuperar un buen nivel futbolístico que le permita ser observado por el comando técnico liderado por Mano Menezes. A partir de este escenario es que se hablaría seriamente de que pueda volver a Videna.

Ahora, también es importante recordar que el entrenador de la Selección Peruana le abrió las puertas a todos los jugadores pensando en futuras convocatorias. Eso sí, dejó muy en claro y fue contundente en el mensaje de que tendrá muy en cuenta el nivel de cada uno de ellos para ser considerados como parte importante del recambio que se pretende desde este año 2026.

“Yo tengo mi característica bien definida: yo construyo equipos con jóvenes y experimentados. No es fácil. Estamos llegando ahora. Todos los jugadores tienen las puertas abiertas de la selección, todos. No es lo correcto llegar y establecer vetos para personas que vimos llegar y que conocemos personalmente, como tenemos oportunidad de conocer. Todos están con las puertas abiertas de la selección”; manifestó Mano Menezes el día de su presentación como DT de Perú.

¿Cómo le está yendo a Christian Cueva con camiseta de Juan Pablo II?

Christian Cueva es uno de los fichajes más importantes en la historia de Juan Pablo II, equipo que por cierto disputa su segunda temporada en la máxima división del fútbol peruano. Recién debutó la semana pasada en el empate 3-3 frente a FC Cajamarca en condición de local y anotó un gol de penal. Es el ’10’ del cuadro liderado técnicamente por Marcelo Zuleta y ahora se alista para enfrentar a Cienciano en la ciudad del Cusco el próximo domingo 8 de febrero.

Fuente: A Presión.

