Jean Ferrari explicó por qué contrataron a Mano Menezes en la Selección Peruana: “Es un…”

La Selección Peruana inicia una nueva era bajo la dirección de Mano Menezes, tras las recientes declaraciones de Jean Ferrari. El director general de fútbol de la FPF conversó con El Comercio y detalló los motivos detrás de esta decisión estratégica para el futuro de la “Bicolor”.

Por esto contrataron a Mano Menezes

Ferrari fue enfático al señalar que el estratega brasileño cumplió con todas las expectativas planteadas desde el primer contacto. “Menezes es el entrenador que ha calzado en absolutamente todo lo que yo he puesto sobre la mesa”, afirmó el directivo con total seguridad.

La conexión entre el técnico y la dirigencia fue inmediata, algo que Ferrari considera vital para el éxito del proyecto. Según el exfutbolista, bastó una sola reunión para confirmar que el perfil de Mano era el indicado para liderar el vestuario nacional.

Un punto clave en la elección fue la capacidad de comunicación y liderazgo que proyecta el exentrenador de la Canarinha. Ferrari confía en que su experiencia de 20 años en las canchas le permite identificar rápidamente a un técnico que sepa llegar al jugador peruano.

Selección Peruana tendrá ahora a Mano Menezes. (Foto: X).

La Selección Peruana estará a la altura

Además del estratega principal, la FPF puso especial atención en el equipo de trabajo que acompaña al brasileño. El nuevo preparador físico cuenta con un currículum envidiable, habiendo pasado por la Selección de Uruguay y ligas de alto nivel como México y España.

Este detalle no es menor, ya que el manejo físico en condiciones geográficas extremas es una prioridad para el cuerpo técnico. Jean Ferrari destacó que este profesional conoce a la perfección cómo gestionar el rendimiento de los futbolistas en ciudades de altura.

Revolución absoluta en La Blanquirroja

La contratación de Menezes busca profesionalizar aún más el área deportiva y potenciar las capacidades individuales del plantel actual. Con este movimiento, la FPF espera que la transición hacia los próximos retos competitivos sea fluida y efectiva bajo una metodología probada en Sudamérica.

Por esas razones, el entorno de la Selección Peruana recibe esta noticia con la expectativa de ver un cambio positivo en el funcionamiento del equipo. La experiencia internacional de Mano Menezes será el pilar fundamental para intentar cumplir los objetivos trazados en el calendario de 2026.

Selección Peruana presentó así a Mano Menezes. (Foto: X).

DATOS CLAVES