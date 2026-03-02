Mano Menezes tomó crítica decisión sobre su próximo asistente en la Selección Peruana

La idea que se tiene en la Selección Peruana es que Mano Menezes tenga un asistente que sea de nacionalidad peruana. Tal cual pasó en la era de Ricardo Gareca, pero todavía no se ha definido quién será el que tome este importante puesto. Lo que si se ha conocido, es que hubo un candidato, pero el DT brasileño tuvo una decisión definitiva.

Lo que se ha podido conocer en las últimas horas, es la información sobre el que se propuso para que pueda llegar a la ‘Bicolor’. En este caso, el periodista Paul Pérez en el programa ‘Linkeados’ fue el que soltó el nombre de Jorge ‘Coco’ Araujo. El cual habría sido el nombre que sonó con fuerza en las instalaciones de La Videna.

“Lo que me alcanzaron es que uno de los nombres propuestos que ha surgido recién, para ser asistente de Mano Menezes, es Jorge ‘Coco’ Araujo“, fue lo que comentó el periodista en un comienzo.

Jorge Araujo en Universitario (Foto: Universitario).

No obstante, el mismo DT habría decidido no tomar esta propuesta y se sigue buscando otro nombre. Esto debido a que lo está buscando el brasileño es alguien que pueda ayudar más en el trabajo con los jugadores en la parte humana, no tanto alguien que sea mucho de ver tácticas. Por esa razón Araujo habría quedado descartado.

“Sin embargo, el perfil que prefiere Menezes es del perfil que no sea tan táctico. Lo que quiere es que sea un asistente como una imagen y que pueda conectar con el plantel. Entiendo que un perfil más cercano a un exfutbolista que conecte con el plantel. Identificado con selección”, señaló.

¿Quién calzaría en el perfil de Mano Menezes?

Los nombres que alguna vez sonaron para poder llegar a la Selección Peruana como asistentes fueron Nolberto Solano y Roberto Palacios. Quienes tuvieron un gran pasado con el equipo patrio. Pero que es muy difícil que puedan llegar, el primero hoy es DT de Pakistán, mientras que el ‘Chorri’ fue descartado por el mismo Jean Ferrari.

Dejando a estos dos hombres fuera, podríamos llegar a tomar en cuenta a exjugadores que hace poco estuvieron en el Mundial 2018 y que están retirados. Como es el caso de Alberto Rodríguez, quien está alejado del fútbol en este momento y dedicado a la religión. También tenemos a Jefferson Farfán, otro que está más que todo ocupado con sus negocios y por último, José Carvallo que podría ser considerado.

