Christian Cueva habló tras la llegada de Mano Menezes y sorprendió con mensaje: “Desearle…”

Mano Menezes fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador de la Selección Peruana y, durante su primera conferencia, se refirió a Christian Cueva y a la posibilidad de volver a convocarlo.

Luego de dichas declaraciones, fue el propio ‘Aladino’ quien tomó la palabra y aprovechó en enviarle un sorpresivo mensaje al flamante estratega del combinado nacional.

Christian Cueva le respondió a Mano Menezes

En diálogo con Jax Latin Media, Christian Cueva fue consultado por Mano Menezes mientras arribaba a Cusco para afrontar su siguiente encuentro ante Juan Pablo II.

El volante nacional le envió buenos deseos a Menezes en el inicio de su etapa al mando de la ‘bicolor’ y, al mismo tiempo, le agradeció por tenerlo en cuenta para una eventual convocatoria.

“Desearle siempre lo mejor al profe (Mano Menezes) y agradecerle (por considerarlo en una próxima convocatoria)”, expresó el futbolista de 34 años.

¿Qué dijo Mano Menezes sobre Christian Cueva?

Durante la conferencia de prensa en la que Jean Ferrari y Agustín Lozano oficializaron la llegada de Mano Menezes como entrenador de la Selección Peruana, el DT fue consultado sobre la opción de convocar a Christian Cueva o Paolo Guerrero.

“Todos los jugadores tienen abiertas las puertas de la selección peruana“, fueron las palabras del experimentado técnico, lo que generó debate entre los hinchas.

