Sergio Peña no estuvo fino en el primer tiempo, porque perdió muchos balones en la salida, y su clásico sacrificio no se notó en la Selección Peruana. El futbolista del Malmo de Suecia, fue de los puntos más bajos en el conjunto de Ricardo Gareca. Que lastimosamente no terminó sacando del partido.

| + Calcula los resultados para que Perú clasifique a Qatar 2022

Las redes sociales se fueron contra el ex Alianza Lima, quien ingresó de titular en este versus contra Uruguay para poder poner su categoría. Sin embargo, nunca pesó, siendo una clave para los locales, quienes apuntaron sus armas contra el volante nacional. Nunca se encontró en el encuentro.

Pero todo empeoró minutos después, ya que el primer gol de Uruguay, el cual fue obra de Giorgian De Arrascaeta, se produjo por un error en defensa. Sergio Peña fue quien perdió la marca, y el 'crack' del Flamengo de Brasil hizo sombra a su tarea. Dejándolo libre, a merced.

Mientras se daba el entretiempo, las redes sociales se fueron contra el 'creativo', criticándolo por su pobre presente. Cuando inició el segundo tiempo de este duelo por 'Eliminatorias Qatar 2022', Sergio Peña ya no estaba en cancha. Ingresó en su lugar el siempre funcional Edison Flores, y así se le terminó el tiempo al sobrino de Paolo Guerrero.

ESTADÍSTICAS URUGUAY VS. PERÚ: