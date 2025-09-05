El cuestionamiento sobre la titularidad de Luis Advíncula y suplencia de Oliver Sonne ante Uruguay: “Tengo mis dudas…”

El dolor del fracaso viene pasando con el transcurrir de las horas. La Selección Peruana no pudo clasificar al Mundial 2026 y si bien el sentimiento del hincha no es para nada positivo, a la vez existe cierto nivel de incertidumbre en saber qué hubiera ocurrido si se probaba con algunos nombres que vienen compitiendo en buen nivel, tal y como es el caso de un Oliver Sonne que juega en el Burnley FC.

Así es. El lateral peruano que compite en la Premier League de Inglaterra fue uno de los seleccionados que más se esperaba ver en acción el día de ayer frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Dicho esto, Óscar Ibáñez no se animó y en su lugar siguió confiando en un Luis Advíncula que viene siendo suplente en Boca Juniors y que desde hace un buen rato no da la talla con Perú.

Por más experiencia y liderazgo que pueda tener en la interna de la Selección Peruana, el ‘Rayo’ quedó muy mal parado en varias acciones de juego del Uruguay vs. Perú. A raíz de toda esta situación es que surge un análisis del motivo por el que finalmente Oliver Sonne no puede ser titular en el equipo de todos y se sigue apostando por un jugador que no cumple con las expectativas en el más alto nivel de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

¿Por qué Oliver Sonne sigue siendo suplente de Luis Advíncula en Perú?

En esta ocasión, fue el comunicador deportivo Eddie Fleischman quien analizó profundamente este escenario y no dudó en evidenciar un cierto sentimiento de duda y sobre todo de sospecha ante la constante apuesta que hay en el nivel de Luis Advíncula por encima de un Oliver Sonne que juega en la Premier League de Inglaterra y que su roce internacional debería ser aprovechado al máximo por el comando técnico de la Selección Peruana.

“Yo tengo derecho a sospechar de que algo perciben adentro. El respeto y confianza por Advíncula no quita que Sonne pueda jugar como un segundo extremo como hacía Polo. Hoy, Advíncula es suplente en Boca Juniors, juega poco y Sonne juega en la Premier League. Tengo mis dudas sobre si no es un tema personal”; comentó de manera enfática el periodista durante la última edición del programa digital ‘Fuego Cruzado‘.

¿Cómo le está yendo a Oliver Sonne en Burnley FC de la Premier League?

Vistiendo la camiseta de Burnley FC de la Premier League de Inglaterra, Oliver Sonne se está mostrando de buena manera. Recientemente tuvo minutos en la derrota por 3-2 frente a Manchester United en Old Trafford y antes de ello fue la estrella del equipo tras anotar el gol del triunfo ante Derby Country por la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. En resumen, el popular ‘Vikingo de los Andes’ está siendo tomado en cuenta por el entrenador Scott Parker y ahora solo queda que pase lo mismo en la Selección Peruana.

