Estados Unidos vs. Uruguay EN VIVO y GRATIS amistoso internacional vía DGO

El Mundial de Fútbol 2026 está a la vuelta de la esquina y los equipos se vienen preparando para hacer un papel digno en esta competencia. El anfitrión Estados Unidos es uno de los que buscará ser protagonista en este certamen, por lo que un juego ante Uruguay les ayudará a determinar que tal están a tan poco de su copa.

Este encuentro se desarrollará este martes 18 de noviembre desde las 19:00 horas de Perú. El escenario que se eligió para este duelo es el Raymond James Stadium, en la ciudad de Tampa.

La última vez que estos equipos se vieron las caras fue un año atrás en la Copa América que también se celebró en Estados Unidos. Este duelo por la fase de grupos acabó con victoria de los ‘Charrúas’ por 0-1, Mathías Olivera anotó el único tanto a los 66 minutos de la contienda.

En su último partido ante un país sudamericano, Estados Unidos consiguió una victoria por 2-1 ante Paraguay. Mientras tanto, Uruguay también viene de jugar ante un cuadro norteamericano, solo que acabó con un empate sin goles.