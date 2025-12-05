Así quedó el grupo de España en el Mundial 2026: ¿A quién se enfrentará Lamine Yamal?

España ya conoce el grupo que tendrá en el Mundial 2026, un torneo que marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Será el primer Mundial con 48 selecciones, el primero organizado por tres países —Estados Unidos, México y Canadá— y también el escenario del debut mundialista de Lamine Yamal, la nueva joya del fútbol europeo.

Aunque España partirá como cabeza de serie, el formato garantiza algo clave: en la fase de grupos no enfrentará a ninguna selección del Top Mundial del ranking FIFA. Eso no elimina el riesgo —el torneo ampliado puede esconder sorpresas— pero sí permite un arranque teóricamente favorable.

Tras el sorteo celebrado en Washington D. C., España quedó ubicada en el Grupo H junto a:

Rival 1: Cabo Verde



Rival 2: Arabia Saudita



Rival 3: Uruguay

Lo único seguro es que España evitará a selecciones del top global como Francia, Brasil, Inglaterra, Argentina o Portugal. Pero el Mundial de 48 equipos abre la puerta a combinaciones más imprevisibles, con selecciones en crecimiento, campeones continentales emergentes y equipos muy físicos que pueden complicar cualquier plan.

Lamine Yamal jugando con España. (Foto: Selección Española)

El primer Mundial de Lamine Yamal: El foco del grupo

El Mundial 2026 será el debut absoluto de Lamine Yamal en una Copa del Mundo. Con 18 años, el extremo se convertirá en uno de los futbolistas más jóvenes de la historia en jugar un Mundial. Su presencia cambia la narrativa de España: es el jugador que puede romper defensas cerradas, acelerar transiciones y convertir un partido trabado en una jugada decisiva.

Calendario de España en el Mundial 2026

España, al quedar en el Grupo H del Mundial 2026, no tiene aún definidas las sedes para el Mundial 2026. Los días, horarios y sedes para los partidos de ‘La Roja’ se definirán oficialmente este sábado 6 de diciembre.

ORDEN DE LOS PARTIDOS:

España vs. Cabo Verde

España vs. Arabia Saudita

España vs. Uruguay

Yamal festejando con España. (Foto: Getty Images)

¿Puede España ganar el Mundial 2026?

Sí, España está entre las selecciones llamadas a competir por el título del Mundial 2026. No llega como máxima favorita, pero sí como candidata seria. Tiene un equipo técnico que entiende bien la nueva estructura del fútbol internacional, un plantel con habilidades complementarias y un estilo que puede adaptarse a los diferentes contextos del torneo.

