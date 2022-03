La Selección Peruana enfrentará a Uruguay en Montevideo el próximo jueves 24 de marzo, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022. Los dirigidos por Ricardo Gareca buscarán conseguir un triunfo que les permita acercarse a la clasificación directa al mundial de la FIFA, por lo que el 'Tigre' ya analiza una variante para sorprender al seleccionado 'charrúa'.

“Se habla mucho de la situación de Yoshimar Yotún, si debería jugar o no, si debería jugar Christofer Gonzales, y si Gareca tiene en mente algo del equipo. Primero hay que decir que Gareca quiere verlos a todos, sin lugar a dudas. Eso está claro. Pero también hay que decir que Gareca tiene algo en mente. Eso es lógico, por lo que se juega y por lo que ya está planificando", dijo el periodista Gustavo Peralta de ESPN.

"Y una de esas cosas, no es tanto el hecho de ver si juega Christofer Gonzales por Yotún. Si no que me parece que la inclusión de Christofer Gonzales se va a dar en el once titular, pero no por Yotún sino por Sergio Peña, que hasta el momento no ha tenido minutos en Suecia. Está teniendo sus entrenamientos y trabajos normal”, reveló el comunicador a la cadena internacional.

La Selección Peruana dirigida por Ricardo Gareca visitará el 24 de marzo a Uruguay en Montevideo y luego recibirá a Paraguay el 29 de marzo, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en nuestra capital. Dicho encuentro marcará el destino del 'equipo de todos' con miras a sus pretensiones de clasificarse al mundial Qatar 2022.