Primero lo primero, vamos a cumplir los deberes con respecto al partido que tendremos en el mes de junio. Ahí deberemos superar a equipos del nivel de Australia o Emiratos Árabes Unidos. Una vez completado este cometido, podemos analizar lo que se presenta en el título de esta nota.

Si pensamos de manera trágica, negativa y peligrosa para nuestros intereses. Porque es una opción real que podría suceder. Nos podríamos imaginar estar dentro de un 'grupo de la muerte', apenas se termine el sorteo del 'Mundial Qatar 2022'. Acá te mostraremos quiénes nos tocarían si no tenemos mucha suerte.

Así quedaron los bombos antes del sorteo de Qatar 2022

BOMBO 1: Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal

BOMBO 2: Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, México y Estados Unidos.

BOMBO 3: Irán, Serbia, Japón, Corea del Sur, Túnez, Senegal, Polonia y Marruecos

BOMBO 4: Ghana, Arabia Saudita, Ecuador, Camerún, Canadá, repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales), repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos) y repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda)

Haciendo la revisión correcta del formato actual, no estaría tocando, en el peor de los casos, tres conjuntos internacionales como: Francia, Alemania y Senegal. El primero es un equipo de talla universo que nos hizo sufrir en 2018. El segundo, un campeón mundial, con jugadores de altísimo nivel. Y el último una sorpresa real, con futbolistas en diversos lados. Ojalá no nos pase esto, pero lo vamos presentando por si las moscas.