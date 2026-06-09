Aparte de Hernán Barcos, Roberto Mosquera pidió a jugador con pasado en la Selección Peruana

Sporting Cristal necesita mejorar mucho para poder pensar en no pelear por el descenso, eso lo sabe Roberto Mosquera. Por esa razón está buscando fichajes de peso y ya encontró al ideal. Jugó con Perú hace poco, pero ahora está sin oportunidades en su equipo.

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Se trata de Wilder Cartagena, quien según el periodista Denilson Barrenechea es uno de los jugadores que ha pedido el nuevo DT rimense. Hoy en Orlando City casi no está jugando, por lo que podría ser viable llegar a traerlo con un préstamo hasta el final de año y así contar con un buen referente dentro del equipo.

Wilder Cartagena en el Orlando City (Foto: Getty).

Sin duda podría llegar a ser un buen fichaje para el cuadro del Rímac que necesita más referentes. Y con su pasado en la Selección Peruana sin duda alguna sería alguien que sume. Ahora, todo dependerá si ya está recuperado al 100% pues tuvo problemas de lesiones en los últimos tiempos que lo sacaron del cuadro de Miami.

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Los números de Wilder Cartagena

Este año para Wilder Cartagena no ha sido el mejor, una lesión en el muslo hizo que se pierde gran parte de la temporada. Esto ha hecho que no tenga muchas oportunidades para jugar, teniendo que estar en gran parte de este 2026 viendo los juegos desde la televisión.

En lo que va de la temporada 2026 ha estado en cancha en tan solo 5 partidos, en los cuales disputó solo 48 minutos. Dejando en claro que es un jugador que no tienen muy en cuenta por ahora y que podría salir a préstamo si es que pueden llegar a un acuerdo.

Sobre su contrato, según Transfermarkt tiene firmado con el Orlando City hasta finales del 2026, así que está próximo a quedarse libre. Lo cual podría ayudar a que se llegue a un acuerdo para llegar al cuadro celeste de forma permanente.

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