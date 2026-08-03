¿Héctor Cúper cambia de sistema en Universitario para jugar ante Sporting Cristal?

Se evalúan cambios en Universitario pensando en el partido ante Sporting Cristal. La mala actuación ante Cienciano llevaría a Cúper hasta a una nueva estrategia.

Universitario de Deportes no tuvo una buena actuación ante Cienciano en el partido de la tercera fecha por el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Ahora, está obligado a vencer a Sporting Cristal, encuentro que se juega este viernes 7 de agosto, día del aniversario del club. Por eso, Héctor Cúper pensaría en cambios importantes, incluso hasta de sistema o dibujo táctico.

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El trabajo de Universitario en Cusco no fue bueno. Hubo muchos cuestionamientos para el planteo de Héctor Cúper, sobre todo por el sistema táctico. Hay quienes piensan que los jugadores no logran adaptarse al 4-4-2 que plantea el entrenador argentino.

Ante esta situación, se evalúan cambios importantes ante Sporting Cristal. Es un partido que Universitario no puede perder por lo que significa la jornada del 7 de agosto, además que, si no suma de a tres puntos, podría retrasarse en la lucha por el título del Clausura.

¿Cambio de sistema en Universitario para enfrentar a Sporting Cristal?

De acuerdo a lo que planteó el periodista Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol del canal de YouTube Linkeados, para enfrentar a Sporting Cristal, Héctor Cúper se podría replantear la chance de volver a jugar con línea de tres defensores.

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“A mí me parece que las voces dentro de Universitario en las últimas horas a partir de lo que pasó ayer en el Garcilaso de la Vega (Cusco) es que seguramente hay que replantear y lo que se vio no funcionó. El 4-4-2 o el 4-2-3-1, como lo quieran llamar, no ha calado en el jugador, no lo ha entendido completamente, no ha sido de la perfección entendiéndolo como quiere el comando técnico”, consideró el comunicador.

“Esto es un poco la sensación que he podido averiguar en la interna y que corregir seguramente sería volver al 3-5-2“, informó Peralta. De esta manera, para enfrentar a Sporting Cristal, se podría volver al dibujo táctico que le dio tantos éxitos a ‘La U’.

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¿Se vienen cambios en la alineación titular?

Además de poner en duda la continuidad del sistema táctico con cuatro defensores y la posible vuelta de los tres defensores, el mencionado periodista había dicho que uno de los nombres que podría meterse en la alineación titular sería Gianluca Lapadula.

Lapadula podría tener su primer partido como titular en Universitario de Deportes, tras haber ingresado de cambio en los tres partidos disputados en el Torneo Clausura (anotó el gol de la victoria ante Cusco FC). La gran duda pasaría por quién es el jugador que sale del once titular: José ‘Tunche’ Rivera o Álex Valera.

En tanto, también hay chances que Piero Quispe pueda ganarse un lugar, al menos, en la convocatoria para el partido ante Cristal. Si bien recién se sumó al grupo, la urgencia y la importancia del duelo le podrían abrir la posibilidad de, al menos, integrar el banco de suplentes.

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