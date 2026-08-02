La derrota ante Cienciano obliga a Universitario a meter cambios. El partido ante Sporting Cristal será decisivo para sus chances en el Torneo Clausura.

Universitario tuvo una mala actuación en el Inca Garcilaso de la Vega y perdió 2-0 ante Cienciano por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. No hay mucho tiempo para lamentos para los ‘Cremas’. El próximo viernes se le viene un muy duro partido ante Sporting Cristal en el Monumental de Ate, en el día del aniversario del club.

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Para este encuentro ante el Sporting Cristal de Roberto Mosquera, el entrenador Héctor Cúper ya tiene un cambio en mente y es el ingreso de Gianluca Lapadula al once titular, según informó el periodista Gustavo Peralta en Al L1mite (L1MAX). Tras ser suplente y entrar desde el banco en los tres primeros partidos, llegó el momento de que el ‘Bambino’ vaya desde el arranque.

En apenas 48 minutos disputados en estos tres partidos, Lapadula ya tiene un gol anotado y fue ante Cusco FC para ganar por 2-1. Evidentemente, Cúper quiere un golpe anímico importante para la alineación ante Cristal. La gran incógnita pasa ahora por ver quién dejará su lugar para el ‘Bambino’.

En la derrota ante Cienciano, Lapadula ingresó en lugar de José Rivera al minuto 63 de juego. Existe la posibilidad de que este sea uno de los cambios para la alineación ante Sporting Cristal. Si no es el ‘Tunche’, Cúper podría sorprender con la salida de Álex Valera, quien tuvo un flojo rendimiento en Cusco.

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¿Piero Quispe puede jugar ante Sporting Cristal?

El ingreso de Gianluca Lapadula podría no ser el único cambio que tenga Universitario para el partido ante Sporting Cristal. Con el correr de los días, habrá mayores precisiones. No obstante, Piero Quispe será evaluado durante las próximas horas.

🎙️ @Gustavo_p4 desde Cusco



"Hoy la desazón es tremenda en el cuadro crema por lo que ha sido el partido, Diego Romero sacó varias pelotas de gol, Jesús Castillo se va al fútbol de Túnez"



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Según reportó Peralta, este lunes habrá una práctica de fútbol donde Quispe será probado para ver cómo responde. De este entrenamiento se podrá perfilar su presencia o no para el partido del próximo viernes. De todas maneras, no se lo arriesgaría desde la alineación titular, pero sí podría ser convocado.

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Los rendimientos de algunos jugadores ante Cienciano hacen pensar que podría haber más de un cambio, además del ingreso de Lapadula. Héctor Cúper tendrá trabajo por delante para reevaluar no sólo la forma de juego sino también hasta el dibujo táctico.

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