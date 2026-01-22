Luis Advíncula vuelve a estar en el centro de la polémica en el fútbol peruano, pero esta vez fuera de las canchas. Tras dejar Boca Juniors y firmar por Alianza Lima, el lateral fue literalmente borrado, luego de que su mural en el estadio Alberto Gallardo fuera intervenido y reemplazado por símbolos de Sporting Cristal.

La imagen, que durante años lo mostraba como referente del fútbol peruano, fue pintada nuevamente con los colores celestes, recordando su pasado en Cristal, club con el que fue bicampeón nacional en 2012 y 2014. El cambio no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Para muchos hinchas, el acto fue una respuesta directa a su fichaje por Alianza Lima, eterno rival del cuadro rimense. En cuestión de horas, la zona se llenó de comentarios y fotografías que reflejan el impacto emocional que generó su decisión de vestir la camiseta blanquiazul.

Advíncula siempre fue considerado un símbolo de Sporting Cristal. Por eso, el hecho de que su rostro haya sido eliminado del mural es interpretado como una ruptura definitiva con su pasado cercano.

Luis Advíncula cuando jugaba por Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

Sporting Cristal borró a Luis Advíncula

Sporting Cristal decidió borrar a Luis Advíncula luego de que fiche por Alianza Lima. El jugador, que se encontraba en Boca Juniors, decidió regresar al fútbol peruano, pero optó por la oferta íntima antes que la celeste.

Así, mientras Advíncula inicia una nueva etapa en Matute, en el estadio Alberto Gallardo quedó un mensaje claro: en el fútbol peruano, los colores no se olvidan.

Sporting Cristal borró la imagen de Luis Advíncula en el estadio Alberto Gallardo. (Foto: X)

¿Cuánto dinero gana Luis Advíncula?

Luis Advíncula gana 70 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 840 mil dólares.

¿Hasta cuándo Luis Advíncula tiene contrato con Alianza Lima?

Luis Advíncula tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2027, según la última información de Transfermarkt.

Datos claves

Luis Advíncula fichó por Alianza Lima tras dejar Boca Juniors.

Su mural en el estadio Alberto Gallardo fue borrado por Sporting Cristal.

El lateral fue bicampeón nacional con el club celeste en 2012 y 2014.

