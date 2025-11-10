Es tendencia:
Tras no jugar el Superclásico con Boca, el mensaje de Luis Advíncula en medio de rumores sobre su regreso a Perú

El lateral nacional no pudo evitar sus sensaciones luego del duro partido frente a su clásico rival. Conoce lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Luis Advíncula en Boca Juniors.
© Producción Bolavip.Luis Advíncula en Boca Juniors.

Luis Advíncula volvió a captar la atención de los hinchas peruanos y argentinos tras el reciente Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, partido que terminó con victoria ‘xeneize’ por 2-0 en la Liga Argentina.

Aunque el lateral derecho no tuvo minutos en el duelo, envió un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una señal de respaldo al equipo y quizá de continuidad en el club.

El mensaje de Advíncula tras el triunfo de Boca

Minutos después del pitazo final, Luis Advíncula compartió en sus historias de Instagram la foto del plantel de Boca Juniors celebrando el triunfo sobre River Plate, acompañada de una frase.

“Vamos nosotros”, fue el mensaje que dejó el ‘Rayo’ junto a una imagen con el resultado y dos corazones de color amarillo y azul, los característicos de la institución argentina.

Historia de Luis Advíncula en Instagram (Captura).

El gesto del defensor nacional fue bien recibido por los hinchas, sobre todo porque llegó en un momento en el que su futuro ha sido tema de especulación, con versiones que lo vinculan a un posible regreso al fútbol peruano.

Por qué no juega Luis Advíncula hoy para Boca Juniors ante River Plate en el Superclásico de Argentina 2025

¿Se queda en Boca Juniors?

Pese a no participar del Superclásico, el mensaje de Luis Advíncula deja entrever su compromiso con el grupo y con el proyecto de Boca, que logró clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras vencer a su clásico rival.

El futbolista nacional, uno de los más queridos por la hinchada ‘xeneize’, atraviesa un momento clave en su carrera. Aunque algunos rumores apuntan a un posible retorno al Perú, su reciente publicación podría interpretarse como una muestra de que su prioridad sigue siendo Boca Juniors.

DATOS CLAVES

  • Luis Advíncula envió el mensaje “Vamos nosotros” en Instagram tras el Superclásico que Boca Juniors ganó 2-0 a River Plate.
  • La victoria de Boca Juniors sobre River Plate aseguró la clasificación del club a la Copa Libertadores 2026.
  • El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate se disputó en el marco de la Liga Argentina.
nicole cueva
Nicole Cueva
