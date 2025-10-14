El nombre de Luis Advíncula otra vez está en la órbita de Alianza Lima. Si bien a principios de temporada se habló sobre su posible fichaje, al final llegó Guillermo Enrique. Ahora que está por terminar el contrato del lateral derecho argentino, el ‘Rayo’ volvió a sonar en La Victoria.

Publicidad

Publicidad

A partir de ello se habló sobre el posible fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima. Incluso se comentó una cifra por el pase: 1.5 millones de dólares, puesto que tiene contrato hasta diciembre del 2026 en Boca Juniors.

Pero la realidad es otra. Bolavip Perú está en condiciones de afirmar que no hay negociaciones entre Alianza Lima y Boca Juniors. De hecho, a las oficinas del ‘Xeneize’ no llegó ninguna comunicación del cuadro íntimo y menos hay un monto tentativo.

Lo más probable es que Alianza Lima busque un lateral derecho para la próxima temporada, pero al día de hoy no es Luis Advíncula y tampoco hay negociaciones con Boca Juniors.

Publicidad

Publicidad

Luis Advíncula festejando un gol con Boca Juniors. (Foto: Getty Images)

¿Alianza Lima fichará a Luis Advíncula?

Alianza Lima no empezó negociaciones con Boca Juniors por el pase de Luis Advíncula y tampoco hay una oferta de 1.5 millones de dólares por el traspaso del lateral derecho.

Luis Advíncula no vive un buen presente en Boca Juniors pues en la actual temporada 2025 solo disputó 17 partidos de la Liga Profesional Argentina y solo registra un gol con una asistencia.

Publicidad

Publicidad

Luis Advíncula posando con la camiseta de Boca Juniors. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto gana Luis Advíncula?

Luis Advíncula gana 100 mil dólares mensuales en Boca Juniors, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 1.2 millones de dólares.

ver también El Alianza Lima vs. Sport Boys se jugará, pero con una condición de última hora

¿Hasta cuándo Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors?

Luis Advíncula tiene contrato en Boca Juniors hasta diciembre del 2026. Llegando en julio del 2021, el lateral derecho tiene cuatro títulos con los ‘Xeneizes’.

Publicidad

Publicidad