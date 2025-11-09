Boca vs. River EN VIVO y GRATIS Superclásico de Argentina 2025 vía ESPN, Disney+ y TyC: alineaciones del partido

Boca Juniors y River Plate se enfrentan este domingo 9 de noviembre en una nueva edición del Superclásico por el Torneo Clausura 2025 de la Primera División de Argentina. El partido se juega en La Bombonera, comienza a las 02:30 p.m. (hora Lima) y se puede ver en vivo por ESPN (Colombia), Disney+ Premium y TyC Sports Internacional. Luis Advíncula irá al banco de suplentes.

El Superclásico se juega en la cancha de Boca Juniors, donde tienen una buena oportunidad de generarle un enorme problema a River Plate, que viene de asegurar la continuidad de Marcelo Gallardo como entrenador. Si el ‘Xeneize’ gana se meterá en la Copa Libertadores 2026 y complicará al ‘Millonario’.

Por supuesto, en un partido de estas características, cualquier cosa puede pasar. El último Superclásico fue triunfo de River por 2-1 con goles de Franco Mastantuono (hoy en Real Madrid) y Sebastián Driussi. En Boca, había igualado Miguel Merentiel.

Luis Advíncula, el único peruano en este encuentro, no forma parte del equipo titular de Boca Juniors. Su lugar lo ocupa Juan Barinaga, quien le ha sacado el puesto en la alineación en los últimos partidos.

¿A qué hora comienza el Superclásico Boca vs. River?

El Superclásico entre Boca y River se juega este domingo 9 de noviembre en La Bombonera con los siguientes horarios alrededor del mundo:

Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y y Estados Unidos (ET): 02:30 PM.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico : 03:30 PM.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 04:30 PM.

Estados Unidos (PT): 11:30 AM.

México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:30 AM.

España, Alemania, Francia e Italia: 08:30 PM.

Portugal y Reino Unido: 07:30 PM.

Corea del Sur/Japón: 04:30 AM.

China: 03:30 AM.

¿Qué canal transmite en vivo Boca vs. River hoy?

El Superclásico entre Boca y River se juega este domingo 9 de noviembre por la Primera División del fútbol argentino en La Bombonera. El partido se puede ver en vivo en Perú por ESPN (Colombia), Disney+ Premium y TyC Sports Internacional. En Argentina va por ESPN Premium y TNT Sports Premium.