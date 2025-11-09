Es tendencia:
logotipo del encabezado
Primera División de Argentina

Boca vs. River EN VIVO y GRATIS Superclásico de Argentina 2025 vía ESPN, Disney+ y TyC: alineaciones del partido

Se juega el Superclásico del fútbol argentino entre Boca y River en La Bombonera. Sigue las acciones en vivo del partido.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
Luis Advíncula, en un Superclásico ante Facundo Colidio.
© Getty ImagesLuis Advíncula, en un Superclásico ante Facundo Colidio.

Boca Juniors y River Plate se enfrentan este domingo 9 de noviembre en una nueva edición del Superclásico por el Torneo Clausura 2025 de la Primera División de Argentina. El partido se juega en La Bombonera, comienza a las 02:30 p.m. (hora Lima) y se puede ver en vivo por ESPN (Colombia), Disney+ Premium y TyC Sports Internacional. Luis Advíncula irá al banco de suplentes.

El Superclásico se juega en la cancha de Boca Juniors, donde tienen una buena oportunidad de generarle un enorme problema a River Plate, que viene de asegurar la continuidad de Marcelo Gallardo como entrenador. Si el ‘Xeneize’ gana se meterá en la Copa Libertadores 2026 y complicará al ‘Millonario’.

Por supuesto, en un partido de estas características, cualquier cosa puede pasar. El último Superclásico fue triunfo de River por 2-1 con goles de Franco Mastantuono (hoy en Real Madrid) y Sebastián Driussi. En Boca, había igualado Miguel Merentiel.

Luis Advíncula, el único peruano en este encuentro, no forma parte del equipo titular de Boca Juniors. Su lugar lo ocupa Juan Barinaga, quien le ha sacado el puesto en la alineación en los últimos partidos.

¿A qué hora comienza el Superclásico Boca vs. River?

El Superclásico entre Boca y River se juega este domingo 9 de noviembre en La Bombonera con los siguientes horarios alrededor del mundo:

  • Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y y Estados Unidos (ET): 02:30 PM.
  • Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico : 03:30 PM.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 04:30 PM.
  • Estados Unidos (PT): 11:30 AM.
  • México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:30 AM.
  • España, Alemania, Francia e Italia: 08:30 PM.
  • Portugal y Reino Unido: 07:30 PM.
  • Corea del Sur/Japón: 04:30 AM.
  • China: 03:30 AM.

¿Qué canal transmite en vivo Boca vs. River hoy?

El Superclásico entre Boca y River se juega este domingo 9 de noviembre por la Primera División del fútbol argentino en La Bombonera. El partido se puede ver en vivo en Perú por ESPN (Colombia), Disney+ Premium y TyC Sports Internacional. En Argentina va por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Publicidad

Salieron a calentar los jugadores de River y así los recibieron en La Bombonera

Tweet placeholder

Así se vive la previa de un Superclásico en La Bombonera

Tweet placeholder

Luis Advíncula, entre los ausentes más destacados

Varios ausentes importantes en las alineaciones titulares. Por el lado de Boca, Luis Advíncula, Edinson Cavani y Ander Herrera van al banco. En tanto, en River, Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja también verán el partido entre los suplentes.

Alineaciones para Boca Juniors vs. River Plate

BOCA JUNIORS: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

RIVER PLATE: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Maximiliano  Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Se juega uno de los partidos más importantes de Sudamérica

Se enfrentan Boca y River en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. La Bombonera se viste de gala para este encuentro, que define cosas importantes.

Publicidad
hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Por qué no juega Advíncula hoy para Boca ante River en el Superclásico de Argentina
Peruanos en el exterior

Por qué no juega Advíncula hoy para Boca ante River en el Superclásico de Argentina

¿Por qué Lapadula y Advíncula no fueron convocados para enfrentar a Rusia y Chile?
Selección Peruana

¿Por qué Lapadula y Advíncula no fueron convocados para enfrentar a Rusia y Chile?

Luis Advíncula se sinceró con el Perú y dijo lo que nadie pensaba sobre jugador de Alianza Lima: “Está mal eso”
Selección Peruana

Luis Advíncula se sinceró con el Perú y dijo lo que nadie pensaba sobre jugador de Alianza Lima: “Está mal eso”

Universitario tomó tajante decisión sobre el futuro de José Rivera
Universitario

Universitario tomó tajante decisión sobre el futuro de José Rivera

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo