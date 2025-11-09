Es tendencia:
logotipo del encabezado
Peruanos en el exterior

Por qué no juega Luis Advíncula hoy para Boca Juniors ante River Plate en el Superclásico de Argentina 2025

Hoy se juega el Superclásico de Argentina en La Bombonera y veremos el motivo por el que Luis Advíncula no estará presente.

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Luis Advíncula, defensor de Boca Juniors.
© Getty Images.Luis Advíncula, defensor de Boca Juniors.

Boca Juniors y River Plate se enfrentan el día de hoy en el Superclásico de Argentina 2025. El duelo se jugará en La Bombonera de Buenos Aires y ya viene quedado todo listo para que empiece a rodar el balón. Lamentablemente, para los intereses del fútbol peruano, Luis Advíncula no estará presente en uno de los escenarios más importantes del continente en este fin de semana.

Publicidad
Fuente: Getty Images.
Fuente: Getty Images.

Si bien se pudo conocer hace algunas horas que era parte de la convocatoria de Boca Juniors para el duelo frente a River Plate, hoy se acaba de confirmar que no será parte del equipo titular ya que quien iniciará con las acciones es Juan Barinaga, defensor argentino de 25 años que desde hace varias jornadas le quitó el puesto a un Luis Advíncula que deberá esperar su oportunidad.

Cualquiera podría pensar que la experiencia y jerarquía de Luis Advíncula es clave en este clase de partidos, los cuales por cierto ya ha disputado con enorme nivel en anteriores ocasiones, aunque queda clarísimo que dentro de las planificaciones estelares del profesor Claudio Úbeda el lateral derecho titular es Juan Barinaga y no el peruano por distintos motivos.

Publicidad

Alineaciones confirmadas del Boca Juniors vs. River Plate en el Superclásico de Argentina

Boca Juniors | Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River Plate | Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Portillo, Maximiliano Meza, Kevin Castaño; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Luis Advíncula reveló si se irá de Boca y dejó mensaje para Alianza Lima y Sporting Cristal

ver también

Luis Advíncula reveló si se irá de Boca y dejó mensaje para Alianza Lima y Sporting Cristal

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. River Plate en el Superclásico de Argentina?

  • 16:30 | Chile, Paraguay y Uruguay
  • 15:30 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)
  • 14:30 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
  • 13:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
Publicidad

¿Dónde ver Boca Juniors vs. River Plate en el Superclásico de Argentina?

  • Argentina | TNT Sports Premium, ESPN Premium
  • Sudamérica | ESPN, Disney Plus Premium
  • México | ESPN, Disney Plus Premium
  • Centroamérica | Disney Plus Premium
  • Estados Unidos | Fanatiz

DATOS CLAVES

  • El Superclásico de Argentina 2025 entre Boca Juniors y River Plate se juega hoy en La Bombonera.
  • Luis Advíncula no será titular en Boca Juniors; el lateral derecho será Juan Barinaga.
  • El Superclásico Boca Juniors vs. River Plate se juega a las 14:30 hora de Perú.
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Con un gran 'Chango' Zeballos, Boca le ganó a River y es el dueño del Superclásico
Futbol Internacional

Con un gran 'Chango' Zeballos, Boca le ganó a River y es el dueño del Superclásico

¿Por qué Lapadula y Advíncula no fueron convocados para enfrentar a Rusia y Chile?
Selección Peruana

¿Por qué Lapadula y Advíncula no fueron convocados para enfrentar a Rusia y Chile?

Luis Advíncula se sinceró con el Perú y dijo lo que nadie pensaba sobre jugador de Alianza Lima: “Está mal eso”
Selección Peruana

Luis Advíncula se sinceró con el Perú y dijo lo que nadie pensaba sobre jugador de Alianza Lima: “Está mal eso”

Alianza Lima 0-0 Olva Latino EN VIVO y GRATIS por la Liga Peruana de Vóley: punto a punto
Voley

Alianza Lima 0-0 Olva Latino EN VIVO y GRATIS por la Liga Peruana de Vóley: punto a punto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo