Por qué no juega Luis Advíncula hoy para Boca Juniors ante River Plate en el Superclásico de Argentina 2025

Boca Juniors y River Plate se enfrentan el día de hoy en el Superclásico de Argentina 2025. El duelo se jugará en La Bombonera de Buenos Aires y ya viene quedado todo listo para que empiece a rodar el balón. Lamentablemente, para los intereses del fútbol peruano, Luis Advíncula no estará presente en uno de los escenarios más importantes del continente en este fin de semana.

Si bien se pudo conocer hace algunas horas que era parte de la convocatoria de Boca Juniors para el duelo frente a River Plate, hoy se acaba de confirmar que no será parte del equipo titular ya que quien iniciará con las acciones es Juan Barinaga, defensor argentino de 25 años que desde hace varias jornadas le quitó el puesto a un Luis Advíncula que deberá esperar su oportunidad.

Cualquiera podría pensar que la experiencia y jerarquía de Luis Advíncula es clave en este clase de partidos, los cuales por cierto ya ha disputado con enorme nivel en anteriores ocasiones, aunque queda clarísimo que dentro de las planificaciones estelares del profesor Claudio Úbeda el lateral derecho titular es Juan Barinaga y no el peruano por distintos motivos.

Alineaciones confirmadas del Boca Juniors vs. River Plate en el Superclásico de Argentina

Boca Juniors | Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River Plate | Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Portillo, Maximiliano Meza, Kevin Castaño; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. River Plate en el Superclásico de Argentina?

16:30 | Chile, Paraguay y Uruguay

15:30 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)

14:30 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador

13:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

¿Dónde ver Boca Juniors vs. River Plate en el Superclásico de Argentina?

Argentina | TNT Sports Premium, ESPN Premium

Sudamérica | ESPN, Disney Plus Premium

México | ESPN, Disney Plus Premium

Centroamérica | Disney Plus Premium

Estados Unidos | Fanatiz

DATOS CLAVES