“Ellos o yo”: el ultimátum de Pablo Guede ante la denuncia en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Alianza Lima está inmerso en un enorme problema luego de que hiciera pública una delicada denuncia de agresión sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Es cierto, ya se dio la primera medida por parte de la institución respecto a la separación de los jugadores, aunque en la previa de ello es que también se conoció una tajante decisión por parte de Pablo Guede.

Si bien algunos hinchas esperan que las salidas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña no tengan vuelta atrás luego de conocerse que fueron separados del plantel de Alianza Lima hasta nuevo aviso, realmente quien estuvo detrás de la decisión fue el entrenador. Pablo Guede, fiel a su estilo, no aguantó pulgas y fue muy drástico en el mensaje hacia los directivos.

De acuerdo a una reciente revelación del periodista Marcello Merizalde, resulta que Pablo Guede dijo: “Son ellos o yo”. Además, sentenció lo siguiente: “Mientras esté en el cargo, Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco no volverán al equipo”. Claramente, conociendo la manera de trabajar que tiene, la decisión del estratega argentino no tendrá remordimientos por nada del mundo.

La postura de la directiva de Alianza Lima ante la decisión de Pablo Guede

Sabiendo de las características de manejo que tiene Pablo Guede, las cuales por cierto fueron muy importantes para que sea contratado en Alianza Lima respecto a la exigencia de la disciplina, la directiva victoriana estuvo muy de acuerdo con dicha postura y lo apoyó en todo sentido. “Decisión fue respaldada al 100% por el área deportiva de la institución blanquiazul”; informó Marcello Merizalde.

Es de esta manera que la directiva de Alianza Lima hará respetar los valores de la institución y sobre todo estarán en constante evaluación de lo que pueda suceder con las investigaciones respecto a la denuncia en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Por ahora están separados hasta nuevo aviso, pero es muy probable que con el pasar de los días pueda cambiar la situación.

Pablo Guede no renunciará y se quedará en Alianza Lima

Luego de que hiciera pública la denuncia por agresión sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, también se filtró la posibilidad de que Pablo Guede pueda dar un paso al costado ante una situación tan complicada. Finalmente, dicho escenario fue desmentido en las últimas horas y el estratega argentino se mantendrá en el cargo pensando en la temporada 2026, la cual por cierto está a punto de iniciar oficialmente la próxima semana en la Liga 1.

