“No puede tener más crédito”: el hincha de Sporting Cristal explota contra Paulo Autuori tras perder ante Sport Huancayo

Sporting Cristal perdió 2-1 en su visita a Sport Huancayo. En el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, los dirigidos técnicamente por Paulo Autuori se siguen alejando de los primeros lugares de la tabla de posiciones y los hinchas son quienes ahora toman la posta para cuestionar duramente las pésimos resultados que viene consiguiendo el equipo.

No perdamos de vista que Sporting Cristal tan solo tiene 5 puntos ganados de 15 posibles y que en dichos en 5 partidos ganaron uno solo. A raíz de ello es que los aficionados rimenses se la tienen jurada a un Paulo Autuori que con sus decisiones sigue sin generar consenso. Ahora, por si fuera poco, prácticamente le dejaron mensajes de que lo quieren fuera de la institución.

“Autuori no puede tener más crédito“, “Si Autuori dice que se irá si traen a otro extranjero, pues que se vaya“, “Gracias Autuori. Lárgate. Que los dirigentes traigan al extranjero y el solito renuncia” y “Ya deberían de sacarlo a Autuori, sino Cristal va terminar de media tabla para abajo, Raffo hasta cuándo”; fueron algunas de las reacciones más resonantes de los hinchas de Sporting Cristal.

La directiva de Sporting Cristal sigue y seguirá confiando en Paulo Autuori

Al margen de los cuestionamientos que viene originando la presencia de Paulo Autuori al mando de Sporting Cristal, es muy probable que desde la directiva sigan confiando en dicho proceso. En más de una oportunidad, tanto Julio César Uribe como Director General de Fútbol y Gustavo Zevallos como Director Deportivo, han respaldado el trabajo del entrenador brasileño a como de lugar.

Hoy ya muy lejos del primer lugar del Torneo Apertura 2026, el único objetivo cercano de Sporting Cristal será clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. De no ser así, se vendría un escenario mucho más complejo por parte de los hinchas que a estas alturas de la temporada no quieren que sea un campeonato más sin alzar el trofeo del fútbol peruano.

Lo que se viene a Sporting Cristal tras perder ante Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026

Luego de la derrota ante Sport Huancayo en el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, ahora Sporting Cristal se alista para reaparecer en el escenario continental cuando enfrente a Carabobo en condición de visita por el duelo de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 el próximo 4 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Polideportivo Misael Delgado en Valencia, Venezuela.

