Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sporting Cristal

Fue titular ante Sport Huancayo, jugó mal y los hinchas de Sporting Cristal le dieron brutal consejo: “Ponte a estudiar o busca chamba”

Diego Otoya no pudo cumplir con las expectativas del hincha y fue parte de la dura derrota que sufrió Sporting Cristal en la ciudad de Huancayo.

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Sport Huancayo vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Sport Huancayo vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026.

Siguen los comentarios luego del duelo entre Sport Huancayo vs. Sporting Cristal, el cual finalmente fue triunfo de los locales por 2-1. Claramente, las críticas van hacia el nivel mostrado por los celestes y peor aún cuando se alejan mucho de los primeros lugares de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026. Entre los jugadores más cuestionados está el nombre de Diego Otoya.

Publicidad

El delantero peruano-estadounidense de 21 años de edad fue titular el día de hoy en el Estadio IPD Huancayo y la verdad es que dejó bastante qué desear. No fue ninguna referencia de área para sus compañeros ni tampoco se mostró como un apoyo importante para aguantar el poderío del rival. A raíz de ello es que se han dado comentarios muy fuertes que de manera contundente le dan la espalda.

“Diego Otoya, ponte a estudiar o busca chamba de anfitrión o en Esto es Guerra”, “Diego Otoya es tan malo que cuando no sale en lista nadie se acuerda de él, cuando está de suplente nunca ingresa y cuando juega siempre lo sacan” y “Diego Otoya no tuvo minutos en su préstamo en Sport Boys porque es malísimo. Y aun así Gustavo Zevallos cree que es R9″; son algunos de los comentarios a través de ‘X’ en contra del delantero de Sporting Cristal.

Publicidad
Fuente: 'X'.
Fuente: ‘X’.
Fuente: 'X'.
Fuente: ‘X’.
Fuente: 'X'.
Fuente: ‘X’.
Publicidad
“No puede tener más crédito”: el hincha de Sporting Cristal explota contra Paulo Autuori tras perder ante Sport Huancayo

ver también

“No puede tener más crédito”: el hincha de Sporting Cristal explota contra Paulo Autuori tras perder ante Sport Huancayo

Y es que no podemos perder de vista que Sporting Cristal viene adoleciendo una enorme falta de efectividad, tanto en el Torneo Apertura 2026 como en la Copa Libertadores 2026. Siendo Diego Otoya el tercer o cuarto delantero en las constantes convocatorias de Paulo Autuori, está clarísimo que no convence con sus actuaciones y que el hincha celeste ya le perdió la paciencia.

Las opciones en ofensiva que tiene Sporting Cristal en esta temporada 2026

Además de Diego Otoya como una de las apuestas que Paulo Autuori tiene en Sporting Cristal para esta temporada 2026, nombres como los de Felipe Vizeu, Irven Ávila y Mateo Rodríguez son quienes también se suman como candidatos para ganarse un lugar en el equipo titular. Lo concreto al día de hoy es que ninguno de los cuatro ha hecho méritos para consolidarse como un goleador.

El caso de Mateo Rodríguez no es tan drástico como los demás ya que ha tenido pocas chances de alternar en el primer equipo y no se le carga tanto peso. Irven Ávila es más una opción de recambio, pero que su mejor momento ya pudo ser vivido por los hinchas hace varias temporadas. Por último, Felipe Vizeu sí perdió el respaldo del pueblo rimense al no demostrar ser un atacante de categoría en momentos claves, como la competencia en Copa Libertadores por ejemplo.

Publicidad
Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

  • Diego Otoya, de 21 años, fue titular en la derrota de Sporting Cristal ante Sport Huancayo.
  • El delantero no sumó minutos durante su periodo de préstamo previo en el club Sport Boys.
  • El plantel cuenta con Felipe Vizeu, Irven Ávila y Mateo Rodríguez como alternativas en la ofensiva.
Renato Pérez
Renato Pérez
Lee también
Pronósticos Universitario vs FC Cajamarca: invicto en juego y duelo de goleadores en la fecha 5 del Apertura 2026
Pronósticos

Pronósticos Universitario vs FC Cajamarca: invicto en juego y duelo de goleadores en la fecha 5 del Apertura 2026

Piero Serra, jugador de UTC y exAlianza Lima, se quejó por error arbitral: "Siempre le regalan los partidos"
Liga 1

Piero Serra, jugador de UTC y exAlianza Lima, se quejó por error arbitral: "Siempre le regalan los partidos"

Garcés se sinceró: la frase sobre Guede y el momento de Alianza
Alianza Lima

Garcés se sinceró: la frase sobre Guede y el momento de Alianza

¿A qué hora se juega el clásico Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley?
Voley

¿A qué hora se juega el clásico Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo