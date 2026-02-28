Fue titular ante Sport Huancayo, jugó mal y los hinchas de Sporting Cristal le dieron brutal consejo: “Ponte a estudiar o busca chamba”

Siguen los comentarios luego del duelo entre Sport Huancayo vs. Sporting Cristal, el cual finalmente fue triunfo de los locales por 2-1. Claramente, las críticas van hacia el nivel mostrado por los celestes y peor aún cuando se alejan mucho de los primeros lugares de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026. Entre los jugadores más cuestionados está el nombre de Diego Otoya.

El delantero peruano-estadounidense de 21 años de edad fue titular el día de hoy en el Estadio IPD Huancayo y la verdad es que dejó bastante qué desear. No fue ninguna referencia de área para sus compañeros ni tampoco se mostró como un apoyo importante para aguantar el poderío del rival. A raíz de ello es que se han dado comentarios muy fuertes que de manera contundente le dan la espalda.

“Diego Otoya, ponte a estudiar o busca chamba de anfitrión o en Esto es Guerra”, “Diego Otoya es tan malo que cuando no sale en lista nadie se acuerda de él, cuando está de suplente nunca ingresa y cuando juega siempre lo sacan” y “Diego Otoya no tuvo minutos en su préstamo en Sport Boys porque es malísimo. Y aun así Gustavo Zevallos cree que es R9″; son algunos de los comentarios a través de ‘X’ en contra del delantero de Sporting Cristal.

Y es que no podemos perder de vista que Sporting Cristal viene adoleciendo una enorme falta de efectividad, tanto en el Torneo Apertura 2026 como en la Copa Libertadores 2026. Siendo Diego Otoya el tercer o cuarto delantero en las constantes convocatorias de Paulo Autuori, está clarísimo que no convence con sus actuaciones y que el hincha celeste ya le perdió la paciencia.

Las opciones en ofensiva que tiene Sporting Cristal en esta temporada 2026

Además de Diego Otoya como una de las apuestas que Paulo Autuori tiene en Sporting Cristal para esta temporada 2026, nombres como los de Felipe Vizeu, Irven Ávila y Mateo Rodríguez son quienes también se suman como candidatos para ganarse un lugar en el equipo titular. Lo concreto al día de hoy es que ninguno de los cuatro ha hecho méritos para consolidarse como un goleador.

El caso de Mateo Rodríguez no es tan drástico como los demás ya que ha tenido pocas chances de alternar en el primer equipo y no se le carga tanto peso. Irven Ávila es más una opción de recambio, pero que su mejor momento ya pudo ser vivido por los hinchas hace varias temporadas. Por último, Felipe Vizeu sí perdió el respaldo del pueblo rimense al no demostrar ser un atacante de categoría en momentos claves, como la competencia en Copa Libertadores por ejemplo.

