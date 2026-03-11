El ambiente en Sporting Cristal sigue tenso pese a la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El técnico Paulo Autuori no ocultó su molestia tras la derrota 2-1 ante Carabobo en la vuelta, un resultado que obligó a definir la serie en penales a pesar de la ventaja que traía el equipo celeste.

El entrenador brasileño fue muy directo al analizar lo ocurrido en el partido disputado en Matute. “Se pasa para otra fase, excelente. Para el club es bueno, pero lo que nosotros jugamos hoy día no era para pasar”, declaró con evidente autocrítica sobre el rendimiento de su equipo.

Autuori también apuntó al flojo inicio del encuentro, que complicó toda la eliminatoria de la Copa Libertadores. “El equipo no puede tener un partido como local, tener una ventaja y hacer el primer tiempo que hizo”, señaló, recordando que Edson Castillo marcó un doblete para el conjunto venezolano a los 4 y 29 minutos, poniendo en serio riesgo la clasificación rimense.

El estratega dejó claro que el resultado final no tapa los problemas futbolísticos que mostró el equipo durante el compromiso, especialmente en la primera mitad, donde Carabobo logró dominar y aprovechar los errores defensivos de Cristal.

La Libertadores anunció así el pase de Sporting Cristal a la fase de grupos. (Foto: Libertadores)

¿Paulo Autuori deja Sporting Cristal?

El técnico Paulo Autuori también asumió públicamente la responsabilidad por el rendimiento colectivo de Sporting Cristal. “El responsable por el equipo soy yo”, afirmó, en un gesto de liderazgo frente a la crítica situación vivida durante el encuentro.

Finalmente, lanzó un mensaje que deja abierta la puerta a cambios importantes dentro del plantel: “Para el club es importante, pero como he hablado en la última conferencia, a partir de ahora todo está abierto”. La frase fue interpretada por muchos como una advertencia interna de cara a lo que viene en la fase de grupos de la Libertadores o incluso un posible anuncio de una inesperada renuncia.

Autuori además dejó la puerta abierta y parece que su estadía en Cristal está por terminar. (Foto: Producción Bolavip)

¿Cuánto dinero ganó Sporting Cristal por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

Sporting Cristal ganó alrededor de 3 millones de dólares tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. A este monto hay que sumarle alrededor de 1.1 millón de dólares más, por los partidos de la Fase 2 y Fase 3.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será el próximo jueves 19 de marzo en Luque (Paraguay), sede oficial de la Conmebol.

