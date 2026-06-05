Sporting Cristal hizo oficial la llegada de Hernán Barcos, pero los hinchas no reaccionaron de buena manera.

La llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal no pasó desapercibida y generó una auténtica división entre los hinchas celestes. Apenas se conoció el acuerdo para que el delantero argentino nacionalizado peruano refuerce al cuadro rimense durante el Torneo Clausura 2026 y los Play-offs de la Copa Sudamericana, las redes sociales se llenaron de opiniones a favor y en contra.

Publicidad

Por un lado, existe un sector de aficionados que valora la experiencia, liderazgo y vigencia goleadora del atacante de 42 años. No es para menos, pues Barcos viene de completar un Torneo Apertura destacado con nueve goles en 17 partidos, números que lo mantienen como uno de los delanteros más efectivos del campeonato peruano.

Sin embargo, otro grupo de hinchas considera que la contratación refleja una falta de planificación deportiva. La principal crítica apunta a la edad del futbolista y al hecho de que el contrato firmado sea únicamente por seis meses, sin proyección a largo plazo para el club.

La polémica también se alimenta por el pasado reciente de Barcos en Alianza Lima, donde se convirtió en uno de los referentes más importantes de los últimos años. Para algunos seguidores celestes, resulta difícil aceptar la llegada de un jugador tan identificado con uno de los principales rivales del fútbol peruano.

Publicidad

La reacción de los hinchas de Cristal al fichaje de Barcos. (Foto: X)

Hinchas de Cristal se dividieron por la llegada de Barcos

Las reacciones no tardaron en multiplicarse en redes sociales. Mientras algunos destacaron la calidad profesional del atacante, otros cuestionaron duramente la decisión tomada por la dirigencia de Sporting Cristal: “Hernán Barcos me parece un profesional de lujo. Yo no veo si es ídolo de Alianza Lima. Estoy en contra de su llegada por su edad, porque solamente son seis meses y está al borde del retiro. Barcos: éxitos con la celeste. Ven y haz goles”, comentó un aficionado.

No obstante, también aparecieron mensajes mucho más críticos. “Un descarte de Alianza Lima en el 2025”, escribió un usuario, mientras que otro señaló: “No es nada personal, pero yo no festejo reciclajes. Esta directiva mediocre en qué se ha convertido Sporting Cristal. Que no nos acostumbren”.

Publicidad

La publicación que hizo Sporting Cristal para presentar a Hernán Barcos. (Foto: Sporting Cristal)

Los números de Hernán Barcos en Alianza Lima

Hernán Barcos en total disputó 189 partidos con Alianza Lima, marcó 77 goles y brindó 29 asistencias.

¿Cuánto vale actualmente Hernán Barcos?

Hernán Barcos vale 50 mil euros a sus actuales 42 años, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

Publicidad

Datos claves

Hernán Barcos reforzará a Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026 y la Copa Sudamericana.

El delantero argentino de 42 años firmó un contrato por únicamente seis meses.

Barcos anotó nueve goles en 17 partidos durante el reciente Torneo Apertura peruano.