Sporting Cristal hizo oficial la salida del DT Zé Ricardo y ahora negocia con Roberto Mosquera para que sea el nuevo entrenador.

Tras la salida oficial de Zé Ricardo, Sporting Cristal aceleró la búsqueda de un nuevo entrenador y uno de los nombres que tomó fuerza en las últimas horas es el de Roberto Mosquera, técnico que conoce perfectamente la institución y que ya supo ser campeón con el cuadro celeste en más de una oportunidad.

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La dirigencia rimense considera que el equipo necesita un entrenador con experiencia, conocimiento del medio local y capacidad para reaccionar rápidamente ante el complicado momento deportivo que atraviesa la institución. Por ello, Mosquera aparece como una de las principales alternativas para asumir el cargo de cara al Torneo Clausura 2026 y los Play-offs de la Copa Sudamericana.

Las conversaciones entre ambas partes están programadas para los próximos días y existe optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, el experimentado estratega no estaría dispuesto a aceptar cualquier propuesta y ya habría planteado algunas condiciones para regresar a La Florida.

De acuerdo con la información conocida, Roberto Mosquera considera que Sporting Cristal necesita reforzar varias zonas del campo para competir por objetivos importantes durante el segundo semestre. Por ello, además del aspecto contractual, también habría solicitado garantías deportivas para asumir el desafío.

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Roberto Mosquera en su etapa en Sporting Cristal durante abril del 2022, más precisamente en un partido ante Universidad Católica por la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

Las condiciones de Roberto Mosquera para volver a Cristal

Según trascendió, Roberto Mosquera estaría dispuesto a aceptar la propuesta de Sporting Cristal siempre que se cumplan dos requisitos fundamentales. El primero es firmar un contrato por un año y siete meses que le permita desarrollar un proyecto con estabilidad. El segundo pasa por reforzar el plantel con la contratación de un delantero y un volante para potenciar al equipo.

La posibilidad de su regreso también fue comentada por Carlos Gonzales, integrante de la directiva celeste, quien reconoció públicamente que el entrenador se encuentra dentro de las alternativas que evalúa el club: “Sé que tiene una conversación en estos días con Julio César Uribe. Con él hemos tenido una experiencia positiva. Obviamente, Cristal es atractivo para cualquier técnico en todas partes”, manifestó en el programa ‘Doble Punta’.

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Sporting Cristal ganó su último título nacional en el 2020 y de la mano de Roberto Mosquera. (Foto: IMAGO)

¿Cuántos años tiene Roberto Mosquera?

Roberto Mosquera tiene 69 años, es entrenador peruano y actualmente es opción para ser el nuevo técnico de Sporting Cristal.

Los números de Roberto Mosquera en Sporting Cristal

En su última etapa en Sporting Cristal, desde marzo del 2020 a noviembre del 2022, Roberto Mosquera acumuló 115 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa Bicentenario. Además, tiene el registro de 65 victorias, 27 empates y 23 derrotas con 216 goles a favor y 133 en contra.

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Datos claves

Roberto Mosquera es candidato para dirigir a Sporting Cristal en el Clausura 2026.

Contrato de 1 año y 7 meses es el primer requisito para su regreso.

Fichar un delantero y un volante es la segunda condición deportiva solicitada al club.